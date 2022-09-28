Я нашел ошибку
Главные новости:
Он ознакомился с ходом капремонта ФАПа в селе Малая Глушица, где проживает около 350 человек.
Заместитель министра здравоохранения СО Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Большеглушицкий район
Развитие внутреннего туризма придает стимул экономическому росту регионов, создаются новые рабочие места, идет поддержка народных промыслов.
Туристические маршруты Самарской области становятся комфортнее и безопаснее
 Самарская область делится опытом с регионами-членами АИРР.
В Самарскую область с рабочим визитом прибыла делегация Ассоциации инновационных регионов России
Сервис для старшего поколения будет включать в себя несколько разделов.
В регионе для людей «серебряного возраста» разрабатывается удобный сервис «одного окна» на региональном портале Госуслуг
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.18
0.18
EUR 56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Туристические маршруты Самарской области становятся комфортнее и безопаснее

28 сентября 2022 14:43
90
Развитие внутреннего туризма придает стимул экономическому росту регионов, создаются новые рабочие места, идет поддержка народных промыслов.

27 сентября отмечается Всемирный день туризма ― праздник путешественников и всех тех, кто так или иначе связан с развитием туриндустрии. В России объекты культурного наследия, природные заказники, оздоровительные курорты с каждым годом становятся доступнее благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Развитие внутреннего туризма придает стимул экономическому росту регионов, создаются новые рабочие места, идет поддержка народных промыслов. Благодаря национальному проекту трассы, по которым проходят большинство туристических маршрутов, постоянно обновляются. Только в этом сезоне новое покрытие появится на еще 392 объектах общей протяженностью 2 тыс. км.

«Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога, ― главная составляющая любого туристического маршрута. За первые три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядные организации привели к нормативу свыше 800 участков автомобильных дорог, ведущих к памятникам истории, архитектуры, природным достопримечательностям. Люди видят позитивные перемены, и мы, безусловно, будем продолжать эту работу», — подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в Самарской области в этом году завершили ремонт автомобильной дороги «Урал»-Солнечная Поляна-Ширяево общей протяженностью 47,65 км. Работы начались в 2021 году, на средства нацпроекта в нормативное состояние привели 10 км туристического маршрута, от села Зольное до села Бахилово. В этом дорожном сезоне дорога и въезд в село Ширяево, полностью приведены к нормативу благодаря дополнительному федеральному финансированию и средствам, направленным из регионального бюджета.

В настоящее время за летний сезон в Ширяево приезжает порядка 70 тысяч человек. Проехать в санаторий Сергиевские минеральные воды можно теперь по обновленному мосту через реку Шунгут.

 «Попасть в районный центр Сергиевск можно только по этой дороге. Студенты на учебу ездят в город Отрадный. Большое количество жителей работают на «промыслах» – участках нефтедобычи, и ездят туда на вахтовых автобусах, по мосту через р. Шунгут. А, мы командой, ветеранами, ездим играть в хоккей каждую пятницу в Отрадный, в Ледовый дворец. Тут 4 посёлка Сергиевск, Сургут, Суходол и Серноводск - курорт. К нам, на серные воды туристов много едет, со всей России», - рассказал Сергей Содомов, глава сельского поселения Сургут.

А с прошлого года, посетители туристического комплекса в селе Хрящевка, расположенного в Ставропольском районе Самарской области, доезжают до знаменитого «Замка Гарибальди» по комфортной и безопасной дороге. Здесь в нормативное состояние привели более 26 км автодороги и мост через ручей.

Отметим, всего в 2022 году благодаря реализации нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в  российских регионах к нормативу приведут свыше 5,6 тыс. объектов общей протяженностью более 16,5 тыс. км.

В Самарской области протяженность отремонтированных дорог на средства нацпроекта составит 324,27 км.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
165
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
28 сентября 2022  11:30
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
168
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
28 сентября 2022  10:29
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
212
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
28 сентября 2022  09:26
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
209
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.
27 сентября 2022  15:01
«Горжусь земляками – защитниками Отечества», - Губернатор Дмитрий Азаров
485
Весь список