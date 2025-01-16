Тольятти - в десятке популярных направлений для однодневных бронирований в январе

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Количество выходных дней в январе иногда побуждает к сложным путешествиям, охватывающим не один город. Тогда необходимы однодневные остановки, чтобы отдохнуть ночь и дальше двигаться в путь. Число однодневных бронирований растет с каждым годом, в том числе, благодаря тому, что набирает все большую популярность тренд автопутешествий. Где же именно останавливаются на один день в январе?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления однодневных бронирований в январе 2025 года. На первом месте оказался Воронеж, на втором Иркутск, а на третьем - Дивеево в Нижегородской области.



Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в январе:



Воронеж, Воронежская область ― 5537 р* Иркутск, Иркутская область ― 3963 р Дивеево, Нижегородская область ― 4650 р. Лахденпохья, Карелия ― 3327 р. Бахчисарай, Крым ― 3300р. Валдай, Новгородская область ― 5032 р. Хадыженск, Краснодарский край ― 3718 р. Кущевская, Краснодарский край ― 3840 р. Тольятти, Самарская область ― 3354 р. Торжок, Тверская область ― 6922 р.

*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении