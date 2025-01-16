Тольятти - в десятке популярных направлений для однодневных бронирований в январе

Количество выходных дней в январе иногда побуждает к сложным путешествиям, охватывающим не один город. Тогда необходимы однодневные остановки, чтобы отдохнуть ночь и дальше двигаться в путь. Число однодневных бронирований растет с каждым годом, в том числе, благодаря тому, что набирает все большую популярность тренд автопутешествий. Где же именно останавливаются на один день в январе?
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления однодневных бронирований в январе 2025 года. На первом месте оказался Воронеж, на втором Иркутск, а на третьем - Дивеево в Нижегородской области.
Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в январе:
*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении