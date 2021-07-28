Сызранец поймал карпа весом в 10 килограммов

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Сызранец Николай Маляев весьма своеобразно решил отметить свой день рождения и в одиночку отправился на рыбалку на озеро Славкино, за сто километров от родного города. Там за двое суток он наловил рыбы общим весом 180 килограммов. Среди всего улова оказался и настоящий богатырь - гигантский карп весом в 10 килограммов.

Улов оказался царский: штук 15 белого амура и три карпа. На радостях рыбак со всеми желающими делится секретом наживки: «силиконовая кукуруза со вкусом краба, ракушки и дыни».

Впрочем, на Славкино уже не стоит торопиться: там, наверное, на берегу рыбаков с силиконовой кукурузой больше, чем белого амура в воде…