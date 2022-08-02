Сызрань стала победителем первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов

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Федеральным агентством по туризму подведены итоги первого конкурса субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города.

Сызрань стала одним из победителей конкурса, и члены комиссии особо отметили качественную проработку заявки. Всего в Ростуризм было направлено 85 заявок из 56 регионов страны. Поддержку получит 31 проект на общую сумму в шесть миллиардов рублей.

В рамках проекта городского округа Сызрань планируется создание условий для комфортного пребывания туристов в исторической части города: установка туристской навигации, туристско-информационных пунктов, санитарных зон, малых архитектурных форм и иных декоративных элементов. Реализация проекта запланирована на территории размером 89 га до конца 2023 года.

Среди критериев выбора проектов-победителей была не только растущая популярность города среди туристов, но и значимость реализации проекта для муниципального образования, местных жителей, бизнеса и региона в целом.

Для Самарской области отрасль туризма – настоящий драйвер развития экономики региона. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность развития туристического потенциала региона, необходимость прилагать максимум усилий для того, чтобы самарский край становился более привлекательным для туристов. Благодаря системной работе областного Правительства и личному вниманию Главы региона к развитию отрасли Самарская область становится более заметной на туристической карте России – увеличивается количество туристов, посещающих губернию из других субъектов Российской Федерации, растет продолжительность пребывания туристов в регионе, по итогам прошлого года Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга.

Обустройство туристических центров городов – совершенно новая мера поддержки Ростуризма, которая впервые запущена в этом году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Реализация меры позволит сформировать удобный для туриста центр города, в котором будут доступно объединены ключевые объекты притяжения и места отдыха. Мероприятия национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» призваны не только качественно улучшить предлагаемый регионами туристический продукт, но также простимулировать развитие смежных отраслей – общепита, транспорта, торговли, что обеспечит новые рабочие места.

По итогам отбора заявок руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула: «Атмосферные городские поездки по популярности не уступают пляжному отдыху, и спрос каждый год растет. При этом многие интересные города на данный момент просто не адаптированы под запросы современного туриста. Города, которые в этом году прошли конкурсный отбор, смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, сделать подсветку зданий, создать инклюзивную среду и многое другое. В итоге, в каждом из городов-победителей в следующем году появится взаимоувязанное целостное туристическое пространство, где турист может комфортно провести от нескольких часов до нескольких дней».

Фото: правительство СО