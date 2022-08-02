Сызрань получит от Ростуризма 215 млн руб. на обустройство исторического центра

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Сызрань вошла в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Всего ведомство поддержит 31 проект на 6 млрд рублей.

"Мера поддержки — новая, мы ее впервые запустили в этом году в рамках нацпроекта по туризму. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и др.", - написала Догузова в своем Телеграм-канале.

Из протокола конкурсной комиссии по отбору заявок следует, размещенному на сайте Ростуризма, что Сызрань получит субсидию в размере 215 млн рублей.

В списке городов-победителей Дербент, Евпатория, Казань, Калининград, Муром, Нижний Новгород, Пермь, Старая Русса, Суздаль и другие, пишет Волга Ньюс.

Фото Екатерина Маркелова