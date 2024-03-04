Смотровая площадка в Самаре вошла в топ-7 самых впечатляющих в России

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Смотровая площадка — важная точка на маршруте во время путешествия. На смотровой можно сделать прекрасные фотографии, встретить рассвет или закат и узнать с новой стороны даже хорошо знакомый город. Эксперты сервиса tutu побывали в разных городах России и рассказывают о смотровых площадках, которые им понравились.

Смотровая площадка у мемориала «Защитникам Советского Заполярья», Мурманск

Самые невероятные виды на Мурманск открываются со смотровой площадки у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который находится на сопке Зеленый мыс. Главная часть мемориала — фигура солдата, стоящего спиной к городу. Еще одно название памятника — «Алеша». Жители Мурманска любят «Алешу» и часто приходят к памятнику погулять и полюбоваться видами на город и Кольский залив. Особенно красиво у мемориала на закате.

Смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий», Екатеринбург

Площадка на 52-м этаже бизнес-центра уже давно популярна у путешественников. Оттуда Екатеринбург — как на ладони: можно получше узнать город и послушать аудиоэкскурсию. А после смотровой — заглянуть в музей Владимира Высоцкого, который также находится в бизнес-центре. Там собраны личные вещи Высоцкого и восстановлен гостиничный номер, в котором жил артист, приезжавший в город на гастроли.

Видовая площадка «Орлиное гнездо», Владивосток

Площадка на сопке Орлиное гнездо — одно из самых популярных мест во Владивостоке, куда стремятся попасть все приезжающие в город путешественники. Оттуда открывается отличный вид на город и бухту Золотой Рог.

Перелет из Москвы во Владивосток в среднем занимает больше восьми часов. Аналитики tutu отмечают, что за год выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

Смотровая площадка «Скай-Руф», Самара

«Скай-Руф» — новая смотровая площадка на крыше многоэтажного здания в центре города, на улице Ново-Садовая. Оттуда открывается вид на Жигулевский пивоваренный завод, площадь Славы и другие достопримечательности. И, конечно, с крыши удобно наблюдать знаменитые волжские закаты. Просто так попасть на площадку не получится: лучше связаться с сотрудниками «Скай-Руф» заранее.

Смотровая площадка Роза Пик, курорт Роза Хутор

Роза Пик — самая популярная смотровая площадка курорта Роза Хутор. Со смотровой можно увидеть невероятную панораму Кавказских гор и в буквальном смысле ощутить себя выше облаков. Площадка находится на высоте 2320 метров, и добираться туда нужно по канатной дороге из Роза Долины или Горной Олимпийской деревни. Перед посещением смотровой обязательно уточните график работы подъемников: из-за погоды он может измениться. Вход на площадку свободный, билет нужен только на канатную дорогу. Для посетителей младше шести и старше 70 лет прогулочный билет на канатку стоит один рубль.

На смотровой находится ресторан с террасой, где подают блюда из локальных продуктов.

Видовая площадка мемориального комплекса «Журавли», Саратов

Чтобы увидеть, почему в Саратове «огней так много золотых», отправляйтесь в Парк Победы. Лучший вид на город, особенно вечером, открывается с площадки у памятника «Журавли». Он возведен на Соколовой горе на высоте 160 метров над уровнем моря и посвящен саратовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Со смотровой площадки у памятника видны центральные районы города и Волга.

Торгашинский хребет, Красноярск

Торгашинский хребет покорится только самым активным и выносливым путешественникам. Чтобы насладиться видами, придется преодолеть лестницу из 1683 ступеней, которая вошла в Книгу рекордов как самая длинная в России. Путь наверх может занять около часа, так что идите на прогулку только в хорошую погоду. На лестнице несколько красивых смотровых площадок, есть фотозона. Но самый лучший вид, конечно, открывается с самой верхней точки. Отправляясь на Торгашинский хребет, выбирайте удобную одежду, которая защитит от ветра, и трекинговые ботинки — тогда подъем будет намного легче.