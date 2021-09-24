Самару посетят представители туроператоров со всей России

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С 27 и 28 сентября туроператоры страны встретятся в Самаре.

В рамках рекламного тура, туристический потенциал Самары оценят представители турбизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Оренбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Программа рекламного тура рассчитана на 2 дня, в течение которых участники посетят главные достопримечательности города, проедут на автобусе-кабриолете с обзорной экскурсией, полюбуются волжскими пейзажами, прогуляются по уютным улочкам Самары и отведают волжскую кухню.

Фото: администрация Самары