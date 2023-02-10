Самарцев приглашают совершить поездку на новом фирменном двухэтажном поезде «Оренбуржье» № 031У/032У Орск – Оренбург – Самара – Москва.
Преимущества фирменного двухэтажного поезда «Оренбуржье»:
— Современные двухэтажные вагоны с увеличенным габаритом;
— Пневмоподвеска обеспечивает плавный ход поезда;
— Душевые кабины в каждом вагоне;
— Кондиционер с покупейной регулировкой температуры воздуха;
— Беспроводные зарядные устройства;
— Индивидуальные сейфы;
— Розетки и USB-порты;
— Детские купе в каждом вагоне;
— Купе для маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.
Фото: пресс-служба министерства туризма СО