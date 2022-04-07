Самарский памятник батарее попал в десятку самых забавных

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, какие памятники самые забавные в России.



Больше всех голосов набрал Лысый памятник Петру I, расположенный в Санкт-Петербурге, — 18.37%. На втором месте — скульптурная композиция с клизмой и ангелочками в Железноводске — 16.33%. «Бронзу» получила в первоапрельском рейтинге скульптура «Влюблённые собачки» (14.29%), её можно увидеть в Краснодаре.



В десятку самых смешных и порой нелепых памятников России вошли: монумент застигнутому любовнику (Томск), «Пермяк солёные уши» (Пермь), «Шоколадная фея» (Покров), скульптурная композиция «Коню с яйцами» (Воронеж), а также памятники комару (Ноябрьск), Йошкину коту (Йошкар-Ола), батарее центрального отопления (Самара).



Десять самых забавных памятников в России: