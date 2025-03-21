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Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес

21 марта 2025 11:29
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Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес

Малые и средние предприятия России, работающие в сфере туризма, привлекли по итогам 2024 года при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, 3,1 млрд рублей на развитие бизнес-деятельности. Это почти в 2 раза больше, чем по итогам 2023 года. Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему привлекаемого финансирования. Объем поддержки самарских предприятий составил 176 млн рублей.

Создавать условия для начинающих и уже опытных предпринимателей в Самарской области - задача, которую обозначил губернатор Вячеслав Федорищев. В регионе действует широкий спектр мер господдержки: образовательные, финансовые, грантовые инструменты, услуги по продвижению и многое другое.

«Сегодня мы видим, как растет спрос на внутренний туризм, а вместе с ним растет привлекательность региона. Предпринимателям с проектами в сфере туризма мы готовы подобрать меры финансовой поддержки, льготный налоговый режим, помочь в привлечении федеральных инструментов, а также и сопроводить на всех этапах реализации их планов», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Наибольшее количество проектов из сферы туризма, которые реализуются при поддержке МСП Банка, связаны со строительством и реконструкцией гостиниц, развитием ресторанного бизнеса, а также относятся к организации спортивного и развлекательного отдыха.

«Развитие внутреннего туризма невозможно без участия малого и среднего бизнеса. Сегодня пользователям цифровой платформы МСП.РФ доступно более 70 мер финансовой и нефинансовой поддержки для этой отрасли федерального и регионального уровня. Одним из наиболее востребованных финансовых механизмов развития являются «зонтичные» поручительства для компаний МСП, специализирующихся на строительстве и модернизации гостиниц», - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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