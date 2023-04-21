Самарская область - в топ-10 месте в Приволжском ФО по заполняемости санаториев

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по загрузке (заполняемости) санаторно-курортных учреждений по итогам прошедшего года.

По данным портала Санатории-России.рф, в первую десятку в Приволжском ФО входят Мордовия (70%), Башкортостан (65%), Кировская область (59%), Чувашия (49%), Удмуртия (47%), Пермский край (45%), Татарстан (45%), Саратовская область (44%), Самарская область (43%) и Нижегородская область (42%).

Лучше всего в стране заполняются отдыхающими санатории Калининградской области (79%), Ставропольского края (75%) и Республики Алтай (74%). В первой десятке регионов по загруженности туристами санаториев также Мордовия (70%), Алтайский край (67%), Воронежская область (66%), Башкортостан (65%), Карелия (61%), Кемеровская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область (все - по 60%). Хуже всего в стране заполняются отдыхающими санатории Дальнего Востока - в среднем, 35%.

В целом по стране загрузка санаторно-курортных учреждений в прошлом году составила 45%, что больше, чем 42% в предыдущем году.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, несмотря на увеличение спроса на санаторно-курортный отдых, только 4 человека из каждых 100 жителей страны проводят отпуск в санатории, что может быть недостаточно для сохранения здоровья и роста продолжительности жизни.

Загрузка (заполняемость) - это соотношение занятых мест (ночевок) к общему возможному количеству (количество место, умноженное на 365 дней), отраженное в процентах.