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Самарская область укрепляет партнерские связи для привлечения гостей

11 июня 2025 17:15
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Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Проектный офис по развитию внутреннего туризма «Мастерская гостеприимства», Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и министерством туризма Самарской области.

11 июня 2025 года на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Проектный офис по развитию внутреннего туризма «Мастерская гостеприимства», Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и министерством туризма Самарской области. 

Цель соглашения - системные изменения в отрасли: укрепление единства профессионального туристского межотраслевого сообщества, увеличение туристского потока в России, в том числе на территории Самарской области. Особый акцент сделан на кадровые вопросы в сфере туризма, что критически важно для привлечения молодых специалистов. Так, соглашение затрагивает такие вопросы как:  создание условий для подготовки квалифицированных кадров в туризме и индустрии гостеприимства, улучшение репутации и престижа профессий в туристской отрасли, повышение уровня сервиса и качества оказываемых услуг путем продвижения принципов независимой системы профессиональной квалификации в сфере гостеприимства. Развитию туристической отрасли региона уделяет особое внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона неоднократно отмечал, что  туризм необходимо рассматривать как драйвер экономики и инструмент развития региона. «Подписание этого важного соглашения открывает новые перспективы для дальнейшего роста туристической привлекательности нашего региона. Мы уверены, что совместная работа с ведущими отраслевыми организациями позволит создать комфортные условия для гостей, повысить качество туристических услуг и укрепить позиции Самары как одного из ведущих направлений внутреннего туризма в России», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

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