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Самарская область представляет возможности промышленного туризма на Международной выставке в Ташкенте

29 апреля 2025 18:42
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На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал.

28 апреля 2025 года в Ташкенте открылась 5-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», на которой Самарская область впервые представляет объединенный стенд.

На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал. Самарская область по-настоящему впечатляет не только индустриальными масштабами, но и туристическими возможностями - на стенде презентовали новый буклет о промышленном туризме региона. Уникальные промышленные площадки, исторические памятники науки и техники делают ее привлекательной для путешественников со всей страны и ближнего зарубежья.

Размещенные в лифлете предприятия открыты для туристов по предварительной записи. Среди них как традиционные пищевые производства - «Булочно-кондитерский комбинат», «Балтика», производство соков «Нектар» и т.д., так и промышленные – «КуйбышевАзот», «ТяжМаш», «СтройФарфор». Помимо этого, большой популярность пользуются экскурсии на базе индустриальных парков – это Особая экономическая зона «Тольятти», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

«Самарская область является одним из лидеров развития промышленного туризма в Российской Федерации. На сегодняшний день в регионе разработано более 40 экскурсий на предприятиях разных отраслей. К примеру, в 2024 году АВТОВАЗ, крупнейший российский производитель легковых автомобилей и лидер отечественного рынка, открыл свои двери для туристов. Экскурсии на производство пользуются огромным спросом», – отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

Фото: министерство туризма Самарской области

Теги: Самара

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