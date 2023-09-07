Самарская область представит туристические осенне-зимние предложения на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»

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С 12 по 14 сентября 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится главное туристическое событие этой осени – 29-й Международный форум-выставка по туризму ОТДЫХ Leisure. ОТДЫХ Leisure – единственное деловое мероприятие в России такого масштаба для выездного, въездного и внутреннего туризма перед стартом осенне-зимнего туристического сезона, решающее задачу круглогодичного спроса на путешествия по России и за рубежом.

Представители крупнейших российских и зарубежных туроператоров и турагентств, руководители региональных офисов по туризму, эксперты и практики встретятся на одной площадке, чтобы дать оценку событиям и переменам, произошедшим в туристической отрасли за прошедший год, проанализировать меры поддержки и задать новые тренды и направления для развития туризма в России.

Традиционно делегация Самарской области во главе с министром туризма Артуром Абдрашитовым презентует туристические возможности, программы и новинки осеннего и зимнего отдыха в регионе в центральной части выставки на объединенном стенде региона.

Также на стенде расскажут о своих предложениях ведущие организации отрасли туризма губернии. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов Самара и Тольятти, туроператорских компаний Самарской области, гостиниц и глэмпингов, эко- и этнопарков, СПА-комплексов и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина. Особое внимание на выставке будет уделено презентации национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

Экспозицию Самарской области дополнит яркий представитель тольяттинского завода АВТОВАЗ. Гости выставки смогут осмотреть кроссовер нового поколения LADA Vesta SW Cross. Внедорожный, спортивный, контрастный — вот фирменный стиль этой модели. Внешнее оформление машины будет выполнено в фирменном стиле национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

Кроме того, событийное направление туризма на территории региона представит уличный театр «Пластилиновый дождь» с авторской программой о регионе. Такое необычное для театра имя хорошо знакомо жителям не только Самарской области и России, но и зрителям фестивалей по всему миру.

Три дня активной работы на международной выставке позволят выстроить новые партнерские отношения между различными бизнес структурами и сформировать условия для обеспечения стабильного туристического потока в Самарскую область.