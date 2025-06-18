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Самарская область представила туристические возможности на международном туристическом форуме «Путешествуй»

18 июня 2025 10:44
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Самарская область представила туристические возможности на международном туристическом форуме «Путешествуй»

За 6 дней с 10 по 15 июня форум «Путешествуй» посетило 433 000 жителей и гостей города Москвы. Самарская область приняла активное участие в мероприятии, представив свои туристические возможности на нескольких площадках фестивальной программы. В экспозиции Самарской области участвовали 16 организаций. Наибольший интерес гостей вызвали природные достопримечательности региона, возможности для семейного отдыха, а также культурно-познавательный, пляжный и активный туризм.

Особенным событием стала лотерея на главной сцене 13 и 14 июня, где разыграли 29 сертификатов на отдых в Самарской области от 15 компаний.

Важной частью деловой программы стали переговоры с представителями Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Министерства туризма Республики Абхазия, а также более чем 20 организациями туристической отрасли из различных регионов России. В ходе встреч обсуждались перспективы создания межрегиональных туристических маршрутов, развитие транспортного сообщения с Абхазией и привлечение новых событийных мероприятий в Самарскую область.

Итоги форума «Путешествуй» показали значительный интерес к туристическим ресурсам Самарской области, а достигнутые договоренности открывают дополнительные возможности для продвижения региона как привлекательного направления для путешествий.

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