Самара заняла 8 место в топе "неморских" курортов

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Бархатный сезон прекрасен не только для отдыха на море. Эксперты сервиса путешествий tutu выбрали десять «неморских» мест России, где можно отлично провести время в сентябре и начале октября. Самарская область вошла в их число.

Посмотрите на особняки в стиле модерн и католический костёл, спуститесь в бункер Сталина и ловите самые красивые закаты на набережной Волги. Если будет жарко, городской пляж рядом. Интересное место в двух часах езды от города — замок Гарибальди, который выглядит так, будто его перевезли в Самарскую область из Франции.