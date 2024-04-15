Самара вошла в ТОП-3 самых бюджетных городов для отдыха на майские праздники

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ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема с помощью сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Лидерами по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стали Санкт-Петербург, Москва и Казань, а одним из самых бюджетных городов для отдыха стала Самара.

Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – средняя стоимость за ночь составила 3 600 рублей. Второе место по выгодности размещения заняла Самара – в среднем за проживание там путешественники платили 4 000 рублей в сутки. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Владикавказ – там он составил 4 200 рублей за ночь. Средний чек на проживание по России в период майских праздников вырос на 10% год к году и составил 5 400 рублей в сутки.



В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань. Суммарно на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники, доля Санкт-Петербурга составляет 12%, Москвы и Казани – 10% и 7% от всех бронирований по стране соответственно.

Из наиболее популярных внутренних направлений усилили свои позиции в рейтинге Москва (в прошлом году на втором месте по количеству ранних бронирований была Казань), Калининград (с восьмой на пятую строчку) и Тула (с девятой на восьмую строчку).

По данным МТС Travel и Bronevik.com на начало апреля, россияне бронировали жилье на будущие майские выходные в среднем примерно за два месяца до них. Глубина бронирования год к году выросла на 10%. Это может быть связано с высоким спросом в прошлом году — в этом сезоне туристы стараются спланировать поездку заранее, чтобы найти жилье по более привлекательным ценам. На текущий момент количество бронирований на длинные выходные в мае составляет порядка 40% от всех, сделанных в прошлом году.

Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.