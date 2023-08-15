Самара вошла в шесть городов России для туристов-сладкоежек

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Сладости любят и дети, и взрослые. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали шесть городов России, известных своими необычными сладостями. Посещение этих городов порадует не только молодых индивидуальных туристов, но и семейные пары с детьми, сообщает пресс-служба ВШБ.

Суздаль: варенье из огурцов — русская смекалка в древнем городе

Суздаль — город-заповедник во Владимирской области, который не нуждается в представлении. С 1024 года славится он своими монастырями, резными наличниками домов, завораживающими пейзажами русской природы. Индустриализация обошла город стороной. Все знают про самобытность этой жемчужины Золотого кольца, но не все слышали о легендарном суздальском огурце — культуре, которую местные производили в промышленных масштабах. С 1960-х по 1990-е огурцы из Суздали наполняли рынки всех ближайших городов и даже добирались до Заполярья!

Огороднический промысел остался в прошлом, но предприимчивые суздальцы сделали огурец брендом своего города: с огурцом тут буквально все, не только магнитики на память. Для сладкоежек-гурманов предлагаются огурцы, вымоченные в сахаре, а также уникальное огуречное варенье. Секретами и лайфхаками выбора огурцов для этого необычного лакомства поделятся местные фермеры, которые по выходным собираются на главной площади города перед Гостиным двором. Как и в стародавние времена, на площади кипит торговля — хендмейд товары, медовуха, кокошники, варенье и настойки. Кстати, огуречную настойку тоже предлагают. Лучше всего знакомиться с местными традициями в День огурца — это масштабный фестиваль под открытым небом на территории музея деревянного зодчества.

Болгар: чак-чак — тягучий, как восточная сказка

Историки сходятся во мнении, что традиционный чак-чак достался Татарстану в наследство от Волжской Булгарии, одного из самых развитых древних государств в Среднем Поволжье. Легенда гласит: хан Булгарии приказал придумать необычное сладкое блюдо к свадебному столу его сына. Условия хана были такими: блюдо должно быть питательными, долго храниться, чтобы всадникам сподручно было перекусить в седле и чтобы любой, его вкусивший, долгие году прославлял Великую Булгарию. Отличилась жена одного пастуха — она принесла на суд хана лапшу из муки и яиц, политую медом. По преданию, хан прослезился от радости и пожелал сыну, чтобы его семейные отношения были такими же крепкими, как кусочки чак-чака. Сегодня чак-чак — традиционное лакомство на татарских свадьбах.

Нет уже государства Волжская Булгария, но все еще стоит город Болгар. Недавно там открылся современный музей, посвященный истории этого древнего государства, с шикарными панорамными видами на Волгу со смотровых площадок. Там же расположена жемчужина Татарстана — Белая мечеть, роскошный архитектурный ансамбль из белого мрамора. Болгар — сказочное место, затерявшееся в степях. Местные жители говорят, что самый вкусный чак-чак, на натуральном местном меду можно отведать только здесь. Татарстан славится трудолюбивыми пчеловодами, и болгарский медовый чак-чак, действительно, отличается от магазинного — буквально тает во рту. Однозначно, стоит посетить это необычное место и попробовать представить себя ханом на свадебном пиршестве.

Петрозаводск: калитка — это не дверца в заборе

Каждый, кто приезжает в Петрозаводск впервые, удивляется необычному названию традиционной карельской выпечки: калитка. Это небольшие открытые пирожки из пресного ржаного теста с различными начинками. Начинки бывают как сладкие, ягодные, так и с творогом и даже кашей! Говорят, название «калитка» произошло от искажения карельского глагола kalitat или kalittoa, что значит «намазывать» — другими словами, «пирожок с намазкой». В старину хозяйки готовили это угощение каждое воскресенье, кроме Пасхи. Им же встречали гостей — как «хлеб-соль», поэтому калитки называют «встречальным блюдом». У разных народностей они различаются по форме: у вепсов — круглые, у карелов — лодочкой.

Если вы поедете в Карелию на фирменном поезде, обязательно зайдите в вагон-ресторан: как будто бы переносишься в царский поезд начала XX века — такая атмосфера царит среди негромких разговоров под стук колес. Уже здесь можно начать гастрономическое путешествие и попробовать калитки с несколькими вкусами. Москвичи с карельскими корнями, едущие навестить родственников, говорят, что по вкусу они «как у бабушки в детстве».

Самара: щедрая душа — конфетный рай

Самара известна не только архитектурными памятниками модерна, но и своими конфетами. В городе работает несколько крупных кондитерских фабрик, и каждая славится своими сладостями. «Самарский кондитер» предлагает лучшие в городе фрукты в шоколаде, в «Вечерней Самаре» знатоки советуют попробовать грильяж, «Волжские зори» балуют нежным пралине, кондитерская фабрика «Мир» запомнится любителям сливочной помадки. А уж шоколад «Россия — щедрая душа» и конфеты «Родные просторы» знают в каждом городе нашей страны. Это продукция самой знаменитой шоколадной фабрики Самары — «Россия».

Любознательным сладкоежкам советуем посетить экскурсию по производственным цехам. Кондитеры покажут процесс обжарки какао-бобов: можно даже попробовать и убедиться, что настоящий шоколад — горький. Огромные чаны с нугой, метровые пласты начинки для батончиков, многометровые конвейеры со стройными рядами будущих конфет — промышленные масштабы завораживают! А упаковка всем известных конфетных наборов «Ассорти» — ручной труд, где каждый специалист укладывает в коробку только один вид конфет, за который отвечает. Посещение шоколадной фабрики, однозначно, станет одним из самых сладких моментов вашей жизни.

Владивосток: шоколад с морским гребешком — сладкая жизнь на краю света

Самая известная с советских времен конфетная фабрика Дальнего Востока — Владивостокская кондитерская фабрика — изначально была основана, чтобы производить макароны, но уже через год, в 1907, переориентировалась на конфеты. Фабрика считается прародительницей знаменитых советских конфет «Птичье молоко»: именно здесь в 1967 году разработали самую удачную рецептуру и технологию производства, которые затем позаимствовали другие фабрики.

Сейчас фабрика называется «Приморский кондитер» и выпускает более 400 наименований конфет, а также шоколад. Для любителей экзотики предлагается шоколад с морским гребешком, с морским ежом и ламинарией, морской капустой. Пробовать такой шоколад, конечно, лучше на побережье во Владивостоке, вдыхая бодрящий морской воздух. В подарок близким можно привезти набор «шоколадных островов» — шоколад с разными вкусами с названиями «Остров Русский», «Сахалин» и другие. Посетить все эти острова за раз вряд ли удасться, а вот «попробовать на вкус» можно. Жители Владивостока рекомендуют торты местных производителей, а экскурсионные бюро предлагают специальные экскурсии по городу с «местами силы» для сладкоежек.

Тула: печатные пряники — чтобы жизнь медом казалась

Самовар, баранки, пряники с повидлом — первая ассоциация, которая возникает с городом Тулой. Первое упоминание именно о тульском прянике в писцовых книгах датируется 1685 годом, но известно что и раньше эти кондитерские изделия делали в разных российских городах и деревнях. Тогда их называли «медовым хлебом» — вместо баснословно дорого сахара для приготовления традиционно использовали мед. Слово «пряник» вошло в обиход, когда в тесто стали добавлять пряности — кориандр, перец, ваниль. В Туле искусство печатания пряников довели до совершенства, прославив город на века.

Каких только форм и размеров не встретишь сегодня! Современные 3D-технологии значительно упростили изготовление форм, раньше же резчик вручную создавал каждую из дерева — нужно было вырезать узор в зеркальном отображении, да еще достаточно крупным, чтобы тесто не застряло и узор «считался» в готовом изделии. Самым знаменитым стал двухпудовый (это почти 33 кг) пряник знаменитого тульского пряничника Василия Гречихина, удостоившийся Гран-при на Всемирной выставке в Париже 1889 года. Пряник всегда считался ценным подарком, так что фирменный тульский будет лучшим сувениром для ваших близких. Чем больше пряник — тем больше почтения даритель оказывает адресату!