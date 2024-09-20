Самара - в тройке популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре

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Сентябрь - он сам по себе промежуточная остановка между летним зноем и осенней прохладой. Поэтому для многих сентябрь - один из самых лучших периодов для отпуска. Не все хорошо переносят жару, но и путешествовать под дождями мало кому приятно. А сентябрь - то, что надо для того, чтобы с одной стороны насладиться отпускными приключениями, с другой - не обгореть и не замерзнуть. Хочется успеть увидеть как можно больше. И в таком случае нельзя обойтись без транзитных остановок на одну ночь, чтобы потом с новыми силами отправиться в путь.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления однодневных бронирований в сентябре 2024 года. На первом месте оказался Воронеж, на втором - Минеральные Воды, а на третьем - Самара.



Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре:



1. Воронеж, Воронежская область ― 3855 р.*

2. Минеральные Воды, Ставропольский край ― 2942 р.

3. Самара, Самарская область ― 3502 р.

4. Владимир, Владимирская область ― 3051 р.

5. Богучар, Воронежская область ― 3764 р.

6. Барнаул, Алтайский край ― 1966 р.

7. Каменск-Шахтинск, Ростовская область ― 3897 р

8. Немчиновка, Московская область ― 4145 р.

9. Павловская, Краснодарский край ― 2909 р.

10. Муром, Владимирская область ― 6860 р.



*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении