Самара - в тройке популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре

Сентябрь - он сам по себе промежуточная остановка между летним зноем и осенней прохладой. Поэтому для многих сентябрь - один из самых лучших периодов для отпуска. Не все хорошо переносят жару, но и путешествовать под дождями мало кому приятно. А сентябрь - то, что надо для того, чтобы с одной стороны насладиться отпускными приключениями, с другой - не обгореть и не замерзнуть. Хочется успеть увидеть как можно больше. И в таком случае нельзя обойтись без транзитных остановок на одну ночь, чтобы потом с новыми силами отправиться в путь.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления однодневных бронирований в сентябре 2024 года. На первом месте оказался Воронеж, на втором - Минеральные Воды, а на третьем - Самара.
Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре:
1. Воронеж, Воронежская область ― 3855 р.*
2. Минеральные Воды, Ставропольский край ― 2942 р.
3. Самара, Самарская область ― 3502 р.
4. Владимир, Владимирская область ― 3051 р.
5. Богучар, Воронежская область ― 3764 р.
6. Барнаул, Алтайский край ― 1966 р.
7. Каменск-Шахтинск, Ростовская область ― 3897 р
8. Немчиновка, Московская область ― 4145 р.
9. Павловская, Краснодарский край ― 2909 р.
10. Муром, Владимирская область ― 6860 р.
*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении