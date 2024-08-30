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Самара - в десятке популярных пляжных направлений страны

30 августа 2024 09:45
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Самара - в десятке популярных пляжных направлений страны

30 августа отмечают День пляжа. Этот пляж посвящен отдыху, веселью и наслаждению природной красотой, которую дарит людям пляж. В то же время он  призывает отдыхающих заботиться о чистоте пляжей, не засорять их, заботясь о природе и морской фауне.  

 В преддверии Дня пляжа  российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос:  какие пляжи  из виденных ими туристы считают лучшими?   И на первом месте оказалась  Ялта, на втором -  Анапа, а на третьем Сочи.  

1. Пляжи Ялты  выбрали  25 % голосовавших.   Галечные пляжи здесь на любой вкус, как комфортные, со всей возможной инфраструктурой,  так и более дикие.

2.На втором месте - Анапа, это выбор 19 % подписчиков. В окрестностях Анапы более 60 пляжей.  Есть и галечные, и песчаные. Есть пляжи общедоступные, а есть - принадлежащие отелям, однако попасть туда можно за умеренную плату.  

3. На третьем месте Сочи, город, который выбрали 15% участников голосования.    Сочи называют южной столицей, поэтому неудивительно, что пляжей здесь тоже очень много, они простираются на более, чем 100 км, от Лазаревского до абхазской границы.

4. Севастополь собрал  13 % голосов.  Этот город раньше не был курортным и пляжным направлением, однако это вовсе не потому, что он не приспособлен для этого природой. В Севастополе есть как городские пляжи, есть пляжи районов, включенных в Большой Севастополь. Есть совсем дикие пляжи, которые, тем не менее, находят своих любителей.

5. За Светлогорск высказались  10% участников голосования.   Воды Балтики, конечно, не так теплы, как волны Черного моря, зато белый песок, дюны, маленькие и уютные пляжные кафе делают это направление достаточно популярным.  

6. Владивосток выбрали 7% подписчиков.  Пляжей в черте города много: с севера на юг городская черта на полуострове достигает 30 км и еще 10 по ширине с востока на запад.  А ведь есть еще расположенные рядом острова. Пляжи города и его окрестностей известны тем, что туда лучше не заходить без соответствующей обуви. Однако красота природы, как береговой, так и подводной, заставляет забывать о мелких неудобствах . Туристы с удовольствием посещают пляж в Стеклянной бухте, Шаморе, в бухте Патрокл, или более безлюдные пляжи на острове Русском.

7. Дербент выбрали 5%  всех голосовавших.    Не все туристы любят Черное море, многие предпочитают воды и берега Каспия. Пляжи в Дербенте песчаные, заход в воду пологий, сезон продолжается с июля по сентябрь.

8. Судак получил  3% голосов.  Здесь удобно входить в воду, есть и галечные  и песчаные пляжи, некоторые - с особым песком местного оттенка. Море прогревается быстро, поэтому сезон в Судаке начинается раньше и продолжается дольше.  

9. Янтарный выбрали 2% проголосовавших. Считается, что пляжи здесь лучшие в регионе - для купания, загара и отдыха. К тому же и размер подходящий:  общая длина песчаной береговой линии достигает  6 километров в длину и  300 метров в ширину.

10. За Самару и ее пляжи проголосовали 1% участников. Да, популярны не только морские, но и волжские пляжи, тем более, что в последнее время пляжи в черте города прекрасно оборудованы, имеют всю необходимую инфраструктуру. Впрочем те, кто любят более дикие условия, тоже смогут найти их в Самаре и окрестностях. 

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