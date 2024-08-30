Самара - в десятке популярных пляжных направлений страны

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30 августа отмечают День пляжа. Этот пляж посвящен отдыху, веселью и наслаждению природной красотой, которую дарит людям пляж. В то же время он призывает отдыхающих заботиться о чистоте пляжей, не засорять их, заботясь о природе и морской фауне.



В преддверии Дня пляжа российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос: какие пляжи из виденных ими туристы считают лучшими? И на первом месте оказалась Ялта, на втором - Анапа, а на третьем Сочи.



1. Пляжи Ялты выбрали 25 % голосовавших. Галечные пляжи здесь на любой вкус, как комфортные, со всей возможной инфраструктурой, так и более дикие.



2.На втором месте - Анапа, это выбор 19 % подписчиков. В окрестностях Анапы более 60 пляжей. Есть и галечные, и песчаные. Есть пляжи общедоступные, а есть - принадлежащие отелям, однако попасть туда можно за умеренную плату.



3. На третьем месте Сочи, город, который выбрали 15% участников голосования. Сочи называют южной столицей, поэтому неудивительно, что пляжей здесь тоже очень много, они простираются на более, чем 100 км, от Лазаревского до абхазской границы.



4. Севастополь собрал 13 % голосов. Этот город раньше не был курортным и пляжным направлением, однако это вовсе не потому, что он не приспособлен для этого природой. В Севастополе есть как городские пляжи, есть пляжи районов, включенных в Большой Севастополь. Есть совсем дикие пляжи, которые, тем не менее, находят своих любителей.



5. За Светлогорск высказались 10% участников голосования. Воды Балтики, конечно, не так теплы, как волны Черного моря, зато белый песок, дюны, маленькие и уютные пляжные кафе делают это направление достаточно популярным.



6. Владивосток выбрали 7% подписчиков. Пляжей в черте города много: с севера на юг городская черта на полуострове достигает 30 км и еще 10 по ширине с востока на запад. А ведь есть еще расположенные рядом острова. Пляжи города и его окрестностей известны тем, что туда лучше не заходить без соответствующей обуви. Однако красота природы, как береговой, так и подводной, заставляет забывать о мелких неудобствах . Туристы с удовольствием посещают пляж в Стеклянной бухте, Шаморе, в бухте Патрокл, или более безлюдные пляжи на острове Русском.



7. Дербент выбрали 5% всех голосовавших. Не все туристы любят Черное море, многие предпочитают воды и берега Каспия. Пляжи в Дербенте песчаные, заход в воду пологий, сезон продолжается с июля по сентябрь.



8. Судак получил 3% голосов. Здесь удобно входить в воду, есть и галечные и песчаные пляжи, некоторые - с особым песком местного оттенка. Море прогревается быстро, поэтому сезон в Судаке начинается раньше и продолжается дольше.



9. Янтарный выбрали 2% проголосовавших. Считается, что пляжи здесь лучшие в регионе - для купания, загара и отдыха. К тому же и размер подходящий: общая длина песчаной береговой линии достигает 6 километров в длину и 300 метров в ширину.



10. За Самару и ее пляжи проголосовали 1% участников. Да, популярны не только морские, но и волжские пляжи, тем более, что в последнее время пляжи в черте города прекрасно оборудованы, имеют всю необходимую инфраструктуру. Впрочем те, кто любят более дикие условия, тоже смогут найти их в Самаре и окрестностях.