Самара - в десятке популярных для отдыха городов-миллионников в феврале

Это туристический тренд последних лет - увеличивается количество путешественников, которых прежде всего интересуют достопримечательности, исторические и культурные, больших городов. Туристы едут в города-миллионники, потому что там наверняка есть выбор развлечений, экскурсии и активности на любой вкус. Какие же города, где число жителей перевалило за миллион, популярны в феврале?
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для аренды в городах-миллионниках в феврале 2025 года. В этот раз мы решили вынести из рейтинга такие города, как Санкт-Петербург и Москва - две столицы и так занимают первые места в любых списках. Тогда на первое место по количеству туристических заявок выходит Казань, на второе - Краснодар, а на третье - Екатеринбург. Во сколько же обойдется пребывание в городах-миллионниках в феврале?
Десять популярных направлений для отдыха в городах-миллионниках в феврале:
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