Самара - в десятке популярных для отдыха городов-миллионников в феврале

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Это туристический тренд последних лет - увеличивается количество путешественников, которых прежде всего интересуют достопримечательности, исторические и культурные, больших городов. Туристы едут в города-миллионники, потому что там наверняка есть выбор развлечений, экскурсии и активности на любой вкус. Какие же города, где число жителей перевалило за миллион, популярны в феврале?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для аренды в городах-миллионниках в феврале 2025 года. В этот раз мы решили вынести из рейтинга такие города, как Санкт-Петербург и Москва - две столицы и так занимают первые места в любых списках. Тогда на первое место по количеству туристических заявок выходит Казань, на второе - Краснодар, а на третье - Екатеринбург. Во сколько же обойдется пребывание в городах-миллионниках в феврале?



Десять популярных направлений для отдыха в городах-миллионниках в феврале:



Казань, Татарстан ― 3598 р. / 3 ночи* Краснодар, Краснодарский край ― 3104 р. / 3 ночи Екатеринбург, Свердловская область ― 3506 р. / 4 ночи Новосибирск, Новосибирская область ― 3378 р. / 3 ночи Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4365 р. / 3 ночи Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 3405 р. / 2 ночи Волгоград, Волгоградская область ― 2509 р. / 3 ночи Самара, Самарская область ― 2953 р. / 2 ночи Красноярск, Красноярский край ― 2886 р. /5 ночей Воронеж, Воронежская область ― 2212 р. / 3 ночи



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки