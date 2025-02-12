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Самара - в десятке популярных для отдыха городов-миллионников в феврале

12 февраля 2025 10:27
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Самара - в десятке популярных для отдыха городов-миллионников в феврале

Это туристический тренд последних лет - увеличивается количество путешественников, которых прежде всего интересуют достопримечательности, исторические и культурные, больших городов. Туристы едут в города-миллионники, потому что там наверняка есть выбор развлечений, экскурсии и активности на любой вкус.  Какие же города, где число жителей перевалило за миллион, популярны в феврале?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для  аренды в городах-миллионниках в феврале  2025 года.  В этот раз мы решили вынести из рейтинга такие города, как  Санкт-Петербург и Москва - две столицы и  так занимают первые места в любых списках. Тогда на первое место по количеству туристических заявок выходит Казань, на второе - Краснодар, а на третье - Екатеринбург.  Во сколько же обойдется пребывание в городах-миллионниках в феврале?

 Десять популярных направлений для отдыха в городах-миллионниках в феврале:
 

  1. Казань, Татарстан ― 3598 р. / 3 ночи*
  2. Краснодар, Краснодарский край ― 3104 р. / 3 ночи
  3. Екатеринбург, Свердловская область ― 3506 р. / 4 ночи
  4. Новосибирск, Новосибирская область ― 3378  р. / 3 ночи
  5. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4365 р. / 3 ночи
  6. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 3405 р. / 2 ночи
  7. Волгоград, Волгоградская область ― 2509 р. / 3 ночи
  8. Самара, Самарская область  ― 2953 р. / 2 ночи
  9. Красноярск, Красноярский край ― 2886 р. /5 ночей
  10. Воронеж, Воронежская область ― 2212 р. / 3 ночи

 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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