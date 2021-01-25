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Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января. Россияне также могут выехать в эти страны, сообщили в понедельник в пресс-службе российского кабмина, передает ТАСС.

"Для граждан еще четырех стран - Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара - снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса, - говорится в сообщении. - Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Отмечается, что гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. "Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран", - добавили в кабмине.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией с учетом эпидемиологической обстановки принял решение возобновить с 27 января международное сообщение с данными государствами на взаимной основе. Полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва - Ханой), Индию (Москва - Дели), Финляндию (Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва - Доха) с периодичностью три раза в неделю.

В то же время, например, в МВД Финляндии сообщали, что страна не откроет свои границы для приезда туристов из России, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС