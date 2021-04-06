Работников в области туризма Самары приглашают на бесплатные обучающие семинары

99

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара приглашает работников в области туризма на бесплатные семинары.

В рамках мероприятия представители сферы индустрии туризма и гостеприимства смогут пройти обучение по следующим направлениям:

- Администраторы гостиниц;

- Линейный персонал гостиниц (горничные);

-Туроператоры (менеджеры по внутреннему туризму) и другие работники индустрии туризма и гостеприимства;

- Работники предприятий общественного питания.

Место и дата проведения

8 апреля 2021 года:

- линейный персонал гостиниц (горничные) — Отель «7 Авеню», ул. Ново-Садовая, д. 3, конференц-зал;

- администраторы гостиниц — Отель «7 Авеню», ул. Ново-Садовая, д. 3, конференц-зал.

9 апреля 2021 года:

- туроператоры (менеджеры по внутреннему туризму) и другие работники индустрии туризма и гостеприимства — Отель «7 Авеню», ул. Ново-Садовая, д. 3, конференц-зал;

- работники предприятий общественного питания — Отель «7 Авеню», ул. Ново-Садовая, д. 3, конференц-зал;

- администраторы гостиниц — Колледж сервисных технологий и дизайна, ул. Галактионовская, д. 37.

На семинаре все желающие смогут расширить свой профессиональный кругозор и получить новые знания и навыки по таким темам, как «Санитарные нормы работы в сфере туризма и гостеприимства», «Качество обслуживания», «Продажи во внутреннем туризме», «Психологические аспекты работы с клиентами в индустрии гостеприимства и туризма».

По итогам обучения всем участникам будет выдан сертификат и методические рекомендации.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.