Работников в области туризма Самары приглашают на бесплатные обучающие семинары

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара приглашает работников в области туризма на бесплатные семинары.
В рамках мероприятия представители сферы индустрии туризма и гостеприимства смогут пройти обучение по следующим направлениям:
- Администраторы гостиниц;
- Линейный персонал гостиниц (горничные);
-Туроператоры (менеджеры по внутреннему туризму) и другие работники индустрии туризма и гостеприимства;
- Работники предприятий общественного питания.
Место и дата проведения
8 апреля 2021 года:
- линейный персонал гостиниц (горничные) — Отель «7 Авеню», ул. Ново-Садовая, д. 3, конференц-зал;
- администраторы гостиниц — Отель «7 Авеню», ул. Ново-Садовая, д. 3, конференц-зал.
9 апреля 2021 года:
- туроператоры (менеджеры по внутреннему туризму) и другие работники индустрии туризма и гостеприимства — Отель «7 Авеню», ул. Ново-Садовая, д. 3, конференц-зал;
- работники предприятий общественного питания — Отель «7 Авеню», ул. Ново-Садовая, д. 3, конференц-зал;
- администраторы гостиниц — Колледж сервисных технологий и дизайна, ул. Галактионовская, д. 37.
На семинаре все желающие смогут расширить свой профессиональный кругозор и получить новые знания и навыки по таким темам, как «Санитарные нормы работы в сфере туризма и гостеприимства», «Качество обслуживания», «Продажи во внутреннем туризме», «Психологические аспекты работы с клиентами в индустрии гостеприимства и туризма».
По итогам обучения всем участникам будет выдан сертификат и методические рекомендации.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.