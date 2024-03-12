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Путешествие на тематическом поезде из Самары в Нижний Новгород можно совершить в марте

12 марта 2024 10:02
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Путешествие на тематическом поезде из Самары в Нижний Новгород можно совершить в марте

Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») приглашает жителей Самарской области отправиться в путешествие по маршруту Самара – Нижний Новгород – Самара в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары в пятницу, 22 марта, и прибудет в Нижний Новгород на следующий день, 23 марта. Обратно пассажиры вернутся 24 марта.

Путешественники познакомятся с одним из древнейших и живописных городов Поволжья – Нижним Новгородом, который славится своей богатой историей и невероятными видами. За один день гости смогут прогуляться по территории главной достопримечательности города – Нижегородскому кремлю, посетить государственный художественный музей, увидеть старинную пешеходную улицу Большая Покровская и побывать в месте, где сливаются две великие реки – Волга и Ока.

В рамках экскурсионной программы путешественники смогут посетить старинный город русских мастеров – Городец или фабрику стеклянных елочных украшений, где Новый год можно увидеть в любое время года.

Школьники смогут отправиться в путешествие по специально разработанным экскурсионным программам в рамках проекта «Вагон знаний».

В состав поезда будут включены современные двухэтажные вагоны. В них есть все необходимое для комфортной поездки: кондиционеры, биотуалеты, зарядки для мобильных устройств и многое другое.

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