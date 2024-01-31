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Отдых в санаториях Самарской области вырос на 21% в 2023 г.

31 января 2024 09:54
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Отдых в санаториях Самарской области вырос на 21% в 2023 г.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил итоги санаторного и оздоровительного туризма за 2023 год.

По данным Санатории-России.рф, в санаториях Самарской области отдохнули 125,6 тысяч человек за 2023 год, на 20,8% больше, чем за 2022 год, а по всей стране - почти 7 млн человек за прошлый год, на 6,5% больше, чем годом ранее. 

Самарская область - на 4 месте в Приволжском ФО и в топ-15 рейтинга российских регионов по числу отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях в 2023 году. Выше только Краснодарский край (1 млн 282 тыс.), Ставропольский край (826 тыс.), Крым (503 тыс.), Московская область (353 тыс.), Башкортостан (243 тыс.), Алтайский край (204 тыс.), Татарстан (189 тыс.), Челябинская область (177 тыс.), Тюменская область (160 тыс.), Пермский край (151 тыс.), Новосибирская область (150 тыс.), Кемеровская область (149,5 тыс.) и Свердловская область (130 тыс.).

Стечение ряда факторов поспособствовало небывалой популярности отечественных здравниц. Во-первых, это было связано с распространением пандемии COVID-19, которая заставила многих людей пересмотреть свои планы на заграничные поездки и обратить внимание на возможности отдыха в России. Во-вторых, Правительство России активно поддерживало развитие санаторно-курортной отрасли, выделяя дополнительные средства на ее развитие и продвижение. В-третьих, ряд санаториев и курортов обновили свою инфраструктуру и повысили качество предоставляемых услуг, что привлекло больше туристов.

Наибольший интерес вызвали путевки со средней стоимостью от 2000 до 2500 рублей в сутки. Вторым по популярности стали путевки в диапазоне от 3000 до 3500 рублей. Замыкает тройку популярных цен - путевки стоимостью до 4000 рублей.

Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, мода на санаторный отдых пришла всерьез и надолго, хотя большинство здравниц оказались к этому не готовы. Поэтому необходима государственная программа по строительству новых и реновации существующих санаториев.

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