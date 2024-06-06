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Определены колледжи, которые представят Самарскую область на "Туриаде-2024"

6 июня 2024 12:34
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Определены колледжи, которые представят Самарскую область на "Туриаде-2024"

5 июня на площадке Университета сервиса студенты шести вузов и колледжей региона сразились за право представить Самарскую область на соревнованиях по познавательному туризму на «Туриаде-2024». В итоге, по решению жюри, в Хвалынск отправится сборная команда, которая представит сразу три образовательные организации.

Уже 18 июня в Хвалынске Саратовской области стартует одиннадцатый по счету спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада». Этот масштабный молодежный проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО. В этом году ожидается прибытие 900 молодых людей. До 22 июня они будут жить в палатках, участвовать в спортивных соревнованиях, их ждет конкурсно-познавательная программа, концерт бардовской песни и многое другое. Соревнования по познавательному туризму – одно из направлений лагеря. Чтобы попасть на него, участники проходят предварительный отбор в своих регионах. В Самарской области отборочный этап организовали Министерство туризма региона, АНО «Совет развития событийного туризма Самарской области» и Поволжский государственный университет сервиса.

До того, как собраться в очном этапе, ребята прошли заочный тур соревнований. В итоге 5 июня на площадке Университета сервиса встретились 6 команд, представлявших Тольяттинский государственный университет, Колледж креативных индустрий и предпринимательства ПВГУС, Тольяттинский социально-экономический колледж, Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства, Поволжский государственный колледж и Поволжскую академию Святителя Алексия.

«Сегодня студенты высшего и среднего профессионального образования из Тольятти и Самары сразились за право представлять Самарскую область на Туриаде-2024 этим летом. Уверена, проведение регионального отборочного этапа конкурса на площадке Университета сервиса станет доброй традицией. Для ребят, увлеченных темой туризма, это возможность познакомиться между собой и еще лучше узнать родной край», – дала старт конкурсу Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса.

Участников ожидало несколько испытаний: выступление в творческом конкурсе «Музыка сердец», интеллектуальная игра «Всё о туризме», но главное - презентация разработанного каждой командой межрегионального туристского маршрута на территории ПФО.

Ребята представили туры различной тематики: природно-рекреационные «По красотам русской природы» и «Вдоль Волги», познавательный «Быт и традиции народов Поволжья» и даже туры, направленные на воспитание патриотизма «Ничто не забыто» и «Три города Поволжья». Некоторые команды в деталях проработали маршруты - вплоть до мест питания для туристов и расчета стоимости тура.

Выступления студентов оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты в сфере туризма и культуры – представители тольяттинской городской администрации, турбизнеса, общественных организаций. 

По сумме набранных за соревновательный день баллов победителем стала команда Колледжа креативных индустрий и предпринимательства Университета сервиса. Две команды – Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства и Поволжского государственного колледжа (Самара) – разделили второе место. 

«От лица Управления туризма городского округа Тольятти благодарю всех участников и организаторов мероприятия. Приятно видеть, как молодежь Тольятти активно вовлекается в развитие туризма, горжусь ребятами, представившими достойные результаты и желаю успехов победителям конкурса, которые представят Самарскую область на «Туриаде-2024!», - сказала руководитель Управления туризма Тольятти Екатерина Ярославцева, которая входила в состав жюри.

«Мы очень рады победе! – поделилась эмоциями Ирина Грушина, студентка Колледжа

креативных индустрий и предпринимательства Университета сервиса специальности

«Туризм». – Соперники были очень сильные, а сам конкурс увлекательный, с

интересными заданиями».

 

«Очень понравилась дружелюбная обстановка, которая была сегодня в зале, выступления других команд, - говорит Светлана Долганова, студентка Поволжского государственного колледжа специальности «Туризм». – Конечно, я хочу поехать на «Туриаду», ощутить его атмосферу. С нетерпением ждем, когда станут известны имена тех, кто отправится в Хвалынск».  

По решению жюри и организаторов отборочного этапа, на «Туриаду» в Хвалынск отправится сборная команда этих трех учебных заведений. На конкурсе они все показали высокий результат – разрыв в баллах между победителем и призерами оказался минимальным. В состав сборной войдет пять человек.

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