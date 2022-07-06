Я нашел ошибку
Главные новости:
Джонсон отклонил просьбу Шотландии о голосовании за независимость
Французские музыканты не приедут на фестиваль в Сызрань
Французские музыканты не приедут на фестиваль в Сызрань
В Самаре после перерыва заработал Парк Дружбы народов
В Самаре после перерыва заработал Парк Дружбы народов
Названы сроки запуска регулярного ретропоезда в Самарской области
Названы сроки запуска регулярного ретропоезда в Самарской области
В Самарской области уволен глава Судебного департамента
В Самарской области уволен глава Судебного департамента
Благодаря нацпроекту в Самарской области восстанавливают дорогу к поселку Тремасово
Благодаря нацпроекту в Самарской области восстанавливают дорогу к поселку Тремасово
Защита граждан и национальных интересов, поддержка экономики и бизнеса: «Единая Россия» подвела итоги весенней сессии в Госдуме
Защита граждан и национальных интересов, поддержка экономики и бизнеса: «Единая Россия» подвела итоги весенней сессии в Госдуме
Самарские школьники встретились с председателем Союза ветеранов десантников и подразделений специального назначения
Самарские школьники встретились с председателем Союза ветеранов десантников и подразделений специального назначения
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.51
3.42
EUR 60.16
2.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Религиозные образы Самары»
Самарскую область на Универсиаде в Ульяновске представят 18 студентов из трех вузов
В Сaмаре инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по безопасному поведению на воде
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названы сроки запуска регулярного ретропоезда в Самарской области

6 июля 2022 22:22
118
Названы сроки запуска регулярного ретропоезда в Самарской области

Стали известны подробности о новом туристическом проекте Самарской области. Речь идет о так называемом ретропоезде, который будет ходить на паровозной тяге по маршруту Самара — Тольятти.

— Проект позволит повысить уровень регионального туризма. Подобные туры включают путешествие на поезде с паровозом в качестве локомотива, услуги гида в пути, экскурсионно-развлекательную программу с посещением культурных и исторических объектов, — сообщили представители Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

Ретропоезд потянет легендарный паровоз «Лебедянка». В распоряжении КбшЖД есть два таких паровоза. Оба они сейчас на плановом ремонте. Именно от завершения этих работ зависят сроки запуска ретропоезда.

— Ремонт должны завершить в течение июля 2022 года. Запуск первого ретропоезда ориентировочно запланировали на август 2022 года. Стоимость билета пока не определена — она будет зависеть от экскурсионных программ, которые включат в тур, — сообщили в КбшЖД.

Также есть возможность, что ретропоезд будет курсировать не только по одному маршруту. Как сообщили представители Куйбышевской железной дороги, новые направления разрабатывают пригородные пассажирские компании, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
6 июля 2022  18:35
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
374
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
6 июля 2022  16:44
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
252
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
6 июля 2022  15:50
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
220
Вторая волна записи в первые классы стартует в Самаре 6 июля
6 июля 2022  10:20
Вторая волна записи в первые классы стартует в Самаре 6 июля
361
Дмитрий Азаров: Общественная палата Самарской области способствует развитию диалога между властью и гражданским обществом
5 июля 2022  20:50
Дмитрий Азаров: Общественная палата Самарской области способствует развитию диалога между властью и гражданским обществом
1505
Весь список