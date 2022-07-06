Названы сроки запуска регулярного ретропоезда в Самарской области

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Стали известны подробности о новом туристическом проекте Самарской области. Речь идет о так называемом ретропоезде, который будет ходить на паровозной тяге по маршруту Самара — Тольятти.

— Проект позволит повысить уровень регионального туризма. Подобные туры включают путешествие на поезде с паровозом в качестве локомотива, услуги гида в пути, экскурсионно-развлекательную программу с посещением культурных и исторических объектов, — сообщили представители Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

Ретропоезд потянет легендарный паровоз «Лебедянка». В распоряжении КбшЖД есть два таких паровоза. Оба они сейчас на плановом ремонте. Именно от завершения этих работ зависят сроки запуска ретропоезда.

— Ремонт должны завершить в течение июля 2022 года. Запуск первого ретропоезда ориентировочно запланировали на август 2022 года. Стоимость билета пока не определена — она будет зависеть от экскурсионных программ, которые включат в тур, — сообщили в КбшЖД.

Также есть возможность, что ретропоезд будет курсировать не только по одному маршруту. Как сообщили представители Куйбышевской железной дороги, новые направления разрабатывают пригородные пассажирские компании, пишет 63.ру.