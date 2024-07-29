Названы самые выгодные направления для путешествий жителей Самары в сентябре

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Яндекс Путешествия проанализировали данные по стоимости перелётов в обе стороны в сентябре 2024 года* и составили список самых бюджетных маршрутов из Самары и других городов России.

В сентябре самыми дешевыми направлениями для путешествий из Самары по странам ближнего зарубежья стали Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан, а дальнего зарубежья — Турция.

Из Самары — по России и за границу

ТОП-10 городов России, куда из Самары будет дешевле всего слетать в сентябре:

Нижний Новгород — 6 600 ₽

Москва — 8 150 ₽

Минеральные воды — 8 800 ₽

Екатеринбург — 9 950 ₽

Тюмень — 10 100 ₽

Новосибирск — 11 800 ₽

Махачкала — 12 400 ₽

Санкт-Петербург — 13 000 ₽

Сочи — 18 000 ₽

Калининград — 18 800 ₽

Среди заграничных стран самыми бюджетными для авиаперелетов из Самары в обе стороны стали Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан:

Минск, Беларусь — 14400 ₽

Наманган, Узбекистан — 24000 ₽

Бишкек, Кыргызстан — 24 150 ₽

Алматы, Казахстан — 24 200 ₽

Тбилиси, Грузия — 25 450 ₽

Баку, Азербайджан — 26 550 ₽

Ереван, Армения — 26 650 ₽

Анталья, Турция — 30 800 ₽

Стамбул, Турция — 31 500 ₽

Самарканд, Узбекистан — 33 200 ₽

Перелёты внутри страны

Если рассматривать перелеты внутри страны, то из Новосибирска будет дешевле всего слетать в Красноярск (7 200 ₽), из Екатеринбурга — в Самару (9 900 ₽), из Казани — в Москву (7 000 ₽). О других выходных перелетах подробнее прочитать здесь.

*цены актуальны на 27 июля 2024 года, посмотреть можно на travel.yandex.ru