Названы самые выгодные направления для путешествий жителей Самары в сентябре

Яндекс Путешествия проанализировали данные по стоимости перелётов в обе стороны в сентябре 2024 года* и составили список самых бюджетных маршрутов из Самары и других городов России.
В сентябре самыми дешевыми направлениями для путешествий из Самары по странам ближнего зарубежья стали Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан, а дальнего зарубежья — Турция.
Из Самары — по России и за границу
ТОП-10 городов России, куда из Самары будет дешевле всего слетать в сентябре:
Среди заграничных стран самыми бюджетными для авиаперелетов из Самары в обе стороны стали Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан:
Перелёты внутри страны
Если рассматривать перелеты внутри страны, то из Новосибирска будет дешевле всего слетать в Красноярск (7 200 ₽), из Екатеринбурга — в Самару (9 900 ₽), из Казани — в Москву (7 000 ₽). О других выходных перелетах подробнее прочитать здесь.
*цены актуальны на 27 июля 2024 года, посмотреть можно на travel.yandex.ru