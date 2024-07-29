Названы самые выгодные направления для путешествий жителей Самары в сентябре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель конкурса — комплексная поддержка предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда» в передаче практического опыта по повышению производительности.
Стартовал прием заявок на всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества — 2024»
В унитаз и раковину нельзя выбрасывать твёрдый бытовой мусор, смывать остатки еды, строительных смесей. Ничего, что не растворяется - только естественные отходы жизнедеятельности.
Деревянный туалет подействовал на нарушителей правил эксплуатации канализации. Но не на всех...
МЧС направило на место аварии два вертолета Ми-8, пострадавших эвакуировали. В ликвидации последствий аварии участвуют 324 человека и 109 единиц техники. Движение поездов остановили.
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань - Адлер
В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 76 из Самарской области.
Семь школьников из Самарской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
42- летний житель Ульяновской области обманул пятерых сызранских пенсионеров на общую сумму более 1 млн. рублей.
Сызранские оперативники задержали участника мошеннической схемы
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
30 и 31 июля на юго-востоке Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Специалисты проконсультировали 110 пациентов и оказали методическую помощь сотрудникам больницы.
 "Забота рядом": бригада врачей проекта провела консультации в Отрадненской больнице
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.56
0.15
EUR 93.26
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названы самые выгодные направления для путешествий жителей Самары в сентябре

29 июля 2024 13:30
179
Названы самые выгодные направления для путешествий жителей Самары в сентябре

Яндекс Путешествия проанализировали данные по стоимости перелётов в обе стороны в сентябре 2024 года* и составили список самых бюджетных маршрутов из Самары и других городов России.

В сентябре самыми дешевыми направлениями для путешествий из Самары по странам ближнего зарубежья стали Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан, а дальнего зарубежья — Турция.

Из Самары — по России и за границу

ТОП-10 городов России, куда из Самары будет дешевле всего слетать в сентябре:

  • Нижний Новгород — 6 600 ₽
  • Москва — 8 150 ₽
  • Минеральные воды — 8 800 ₽
  • Екатеринбург — 9 950 ₽
  • Тюмень — 10 100 ₽
  • Новосибирск — 11 800 ₽
  • Махачкала — 12 400 ₽
  • Санкт-Петербург — 13 000 ₽
  • Сочи — 18 000 ₽
  • Калининград — 18 800 ₽

Среди заграничных стран самыми бюджетными для авиаперелетов из Самары в обе стороны стали Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан:

  • Минск, Беларусь — 14400 ₽
  • Наманган, Узбекистан — 24000 ₽
  • Бишкек, Кыргызстан — 24 150 ₽
  • Алматы, Казахстан — 24 200 ₽
  • Тбилиси, Грузия — 25 450 ₽
  • Баку, Азербайджан — 26 550 ₽
  • Ереван, Армения — 26 650 ₽
  • Анталья, Турция — 30 800 ₽
  • Стамбул, Турция — 31 500 ₽
  • Самарканд, Узбекистан — 33 200 ₽

Перелёты внутри страны

Если рассматривать перелеты внутри страны, то из Новосибирска будет дешевле всего слетать в Красноярск (7 200 ₽), из Екатеринбурга — в Самару (9 900 ₽), из Казани — в Москву (7 000 ₽). О других выходных перелетах подробнее прочитать здесь.

*цены актуальны на 27 июля 2024 года, посмотреть можно на travel.yandex.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
29 июля 2024  12:52
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
141
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
29 июля 2024  12:42
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
165
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
29 июля 2024  11:59
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
180
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня работника торговли
27 июля 2024  10:40
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня работника торговли
775
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
3004
Весь список