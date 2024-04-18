Названы самые бюджетные варианты путешествий для самарских молодоженов

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Весна считается одним из самых популярных сезонов для свадеб. В этом году большое количество пар планируют начать совместную жизнь в красивую дату – 24.04.24. После свадьбы молодожены, следуя традиции, отправляются в путешествие на медовый месяц, чтобы отдохнуть в компании с любимым человеком. Яндекс Путешествия подобрали 5 вариантов для поездки бюджетом до 100 000 рублей.

Сочи

Авиабилеты из Самары до Сочи и обратно обойдутся молодоженам в сумму от 42 000 рублей (24.04 - 30.04). Двухместный номер в трехзвездочном отеле на шесть ночей будет стоить от 8 600 рублей.

Сочи – прекрасное направление для путешествия в любое время года, а в компании со второй половинкой путешествие станет еще ярче. Здесь очень много природных достопримечательностей на любой вкус: пляжи, горы, парки. А кроме того, город-курорт предлагает большое количество и других интересных мест для посещения: тут можно посетить музеи или театры, активно провести время на картинге и в аквапарках, отдохнуть в спа-центрах.

Казань

Из Самары до Казани и обратно можно долететь по цене от 10 000 рублей за двоих. Остановиться в трехзвездочном отеле на шесть ночей (24.04 - 30.04) получится по цене от 54 000 рублей.

Если вы выбрали для поездки Казань, то в культурную программу стоит включить посещение кремля, осмотр «падающей» башни и прогулку по Старо-татарской слободе. И, конечно, не забудьте про гастрономические впечатления от местной кухни. А для влюбленных в Казани есть особое место – Арка влюбленных. Особенность этой арки в том, что если два человека встанут спиной к центру арки с разных концов дуги, то они смогут расслышать тихо сказанные слова друг друга, при этом другие люди ничего не услышат.

Нижний Новгород

Два билета на поезд Самара - Нижний Новгород - Самара будет стоить от 8 500 рублей (24.04 - 30.04). А остановиться в трехзвездочном отеле в городе можно по цене от 47 000 рублей за шесть ночей.

Что может быть романтичнее, чем провести медовый месяц в городе закатов? Именно так называют Нижний Новгород, поскольку закатные виды с набережных поражают своей красотой. В ходе культурной программы стоит посетить Новгородский Кремль и Чкаловскую Лестницу. А за сувенирами и вкусным ужином отправляйтесь на Большую Покровскую улицу.

Екатеринбург

Авиабилеты Самара-Екатеринбург-Самара будет стоить от 23 000 рублей на двоих (24.04 - 30.04). А шесть ночей в двухместном номере трехзвездочного отеля будут стоить от 17 500 рублей.

В городе большое количество музеев и других культурных центров. Например, можно посетить Президентский центр Бориса Ельцина, Екатеринбургский музей Высоцкого, комплекс зданий “Городок чекистов”. Романтический ужин в местных ресторанах и кафе отлично дополнят пельмени. А если вы не прочь уехать за пределы города – вам точно стоит посетить Ганину Яму, Северскую домну и оленью ферму “Бархатные рога”.

Ереван (Армения)

Два авиабилета из Самары до Еревана и обратно будут стоить от 61 000 рублей (24.04 - 30.04). А остановиться в трехзвездочном отеле на эти даты получится по цене от 21 500 рублей.

Ереван – один из красивейших городов, где можно отлично провести время гуляя по улицам в компании со своим любимым человеком. Прочувствовать восточный колорит можно на проспекте Месропа Маштоца, а чтобы купить пряности и халву отправляйтесь на Центральный рынок. Из музеев обратите внимание на Дом-музей Сергея Параджанова, который напоминает волшебную мастерскую. А чтобы насладиться прекрасным видом на город туристы взбираются на Каскад – архитектурно-монументальный комплекс, который представляет собой величественную лестницу с пятью уровнями.