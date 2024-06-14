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На Выставке «Россия» обсудили развитие национальных туристических маршрутов

14 июня 2024 16:17
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О действующем туристическом поезде «Жигулевские выходные» рассказал врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

14 июня на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!» состоялся круглый стол «Национальные туристские маршруты». Его участники обсудили актуальные вопросы совершенствования системы национальных туристских маршрутов (НТМ).

Эксперты поговорили о текущем состоянии и утверждении новых форм документов НТМ, поделились лучшими практиками формирования межрегионального национального туристского маршрута, обсудили вопросы создания комфортной инфраструктуры на НТМ.

«Ни один из маршрутов легко не дался его разработчикам, мне так кажется, по крайней мере. Но весь этот труд важен, и он дает тот импульс и тот пример туристических продуктов, которые должны в стране создаваться. И очевидно, что у нас большой дефицит хороших комплексных туристических продуктов как для нашего туриста, так и для иностранного, и это большая работа. И если с инфраструктурой мы вроде как разобрались, то с турпродуктами пока не очень хорошо, и это главный вызов на ближайшие два-три года. И здесь роль института национальных туристских маршрутов самая главная, потому что уже есть, на что равняться», — сказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

О том, как национальный маршрут может послужить импульсом для развития других направлений инфраструктуры на примере действующего туристического поезда «Жигулевские выходные» рассказал врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

 «Маршрут вбирает в себя несколько направлений под единым брендом "Жигулевского" — это и горы, и автомобили, и наш известный пенный напиток, и многое другое. И у нас, безусловно, есть тенденция к особому отношению к развитию автомобильного туризма и всей инфраструктуры для путешественников, которые к нам приезжают как на автобусах, так и на личных автомобилях. А в городском округе Жигулевск, например, сегодня в перечень инвестиционных проектов входит сразу три проекта по созданию загородных объектов размещения, и если когда-то остановиться с ночевкой в национальном парке Самарская Лука было сложной задачей, то сегодня вместе с инвесторами и благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" мы ее активно решаем. И все это и многое другое появляется с привязкой к нашему национальному маршруту», — подчеркнул Артур Абдрашитов.

IV Российский туристический форум «Путешествуй!» проходит на Международной выставке-форуме "Россия" с 12 по 16 июня 2024 года. Организатором выступает Фонд Росконгресс. Форум проходит при официальной поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.

В деловой программе, состоящей из 40 сессий, принимают участие более 250 спикеров. Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 000 гостей, в том числе представители 19 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России.

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