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Минус Турция: Как изменились цены на перелеты на российские курорты

16 апреля 2021 11:46
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Минус Турция: Как изменились цены на перелеты на российские курорты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как изменились цены на перелеты на популярные российские курорты на фоне новостей о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Несмотря на рост интереса ко внутренним морским направлениям, резкого роста цен по сравнению с предыдущей неделей не наблюдается. Напротив, по некоторым популярным направлениям аналитики Туту.ру фиксируют даже небольшое снижение среднего чека.

По сравнению с прошлой недели аналитики Туту.ру не фиксируют заметного роста средних чеков по авиабилетам на российские курорты с датами вылетов в апреле — июне. Средние чеки за перелеты в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик при бронировании на этой неделе даже немного ниже, чем на прошлой неделе — динамика от 1% до 6%.

По данным аналитиков Туту.ру, сейчас есть рост интереса к билетам на российские курорты, который может быть связан не только с новостями о приостановке сообщения с Турцией, но и просто с приближением летнего сезона. Билеты в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31% чаще, в Сочи — на 30%, в Симферополь — на 27%.

В топ-10 популярных авианаправлений по России в апреле — июне 2021 года, по данным аналитиков Туту.ру, входят направления Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Калининград, Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Екатеринбург, а также Санкт-Петербург — Сочи, Санкт-Петербург — Симферополь. 

Направления Москва — Симферополь и Москва — Сочи преобладают в общем спросе, туда забронировано почти 14% авиабилетов на апрель — июнь. Средний чек за перелёт по направлению Москва — Симферополь, по данным продаж Туту.ру, составляет около 6,2 тыс. рублей, а по направлению Москва — Сочи — порядка 5,7 тыс. рублей в одну сторону.

Самые доступные направления из топ-10 — это Москва — Санкт-Петербург (средний чек 3 200 рублей в одну сторону) и Москва — Екатеринбург (средний чек равен 3 890 рублям в одну сторону).

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