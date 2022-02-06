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Израиль разрешил въезд привитым "Спутником" россиянам

6 февраля 2022 22:41
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Израиль разрешил въезд туристам с российским сертификатом о вакцинации.

Полученный в любом отделении российской лаборатории Invitro QR-код с 6 февраля будет приниматься для въезда в Израиль россиян, вакцинированных "Спутником", говорится в обновленных правилах въезда для туристов, опубликованных на официальном сайте минздрава страны. Эту информацию подтвердило посольство РФ в Израиле, передает РИА Новости.

"Начиная с 6 февраля 2022 года, при заполнении бланка декларации о въезде в Израиль можно будет приложить официальную документацию лаборатории Invitro о положительном результате серологического анализа, содержащую QR-код, и таким образом избежать сдачи серологического анализа при въезде в Израиль", - говорится на сайте минздрава Израиля.

Отмечается, что речь идет о туристах, вакцинированных "Спутником V" или "Спутником Лайт" (которая вводится в качестве бустерной дозы).

"Граждане имеют возможность сдать серологический тест до вылета на территории России в любом из отделений российской лабораторной сети Invitro и самостоятельно загрузить содержащий QR-код бланк результата в электронном виде при заполнении обязательной декларации о въезде в Израиль", - подтвердило российское посольство.

В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V". Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", позже был уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, указывало в январе посольство России в Израиле.

В конце января Израиль облегчил правила въезда для привитых "Спутником V" туристов, утвердив, что они смогут въехать в Израиль с российской справкой о наличии антител, об этом сообщил министр туризма еврейского государства Константин (Йоэль) Развозов. Израиль принимает серологический анализ российской лаборатории Invitro для въезда туристов, вакцинированных "Спутником V" и бустером "Спутник Лайт", сообщается на сайте минздрава еврейского государства. В министерстве туризма Израиля ранее сообщили, что список российских лабораторий, чьи анализы будут признаны еврейским государством для въезда туристов, может быть расширен.

 

Фото:   РИА Новости / Александр Кряжев

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