Ирина Глинская организовала конный клуб «Степное поле» в Ставропольском районе

172

Лошади полностью перевернули судьбу Ирины Глинской. Она из Новосибирска, по образованию инженер-кораблестроитель. В 21 год впервые села на лошадь и на всю жизнь влюбилась в этих умных животных. Ее увлечению способствовали конные походы по Алтаю. Этот опыт она перенесла в Самарский регион и организовала конный клуб «Степное поле». Уже девять лет в селе Жигули Ставропольского района развивает туризм.



Начиналось все с четырех лошадей. Сегодня в левадах 28 голов быстроногих. В основном аборигены, татарские и башкирские породы.

В «Степное поле» едут любители активного отдыха не только нашего региона, но и со всей страны. Клуб предлагает всевозможные маршруты – от полуторачасовых прогулок до десятидневных походов. Главное преимущество таких туров в том, что на лошади можно добраться до таких уголков национального парка, куда не дойти пешком и куда запрещено заезжать на машине. Конный поход «Жигулевские лабиринт» не раз признавался лучшим спортивным маршрутом России. А еще здесь устраиваются фестивали, празднования Троицы и именин Жигулевских гор.



Туристический сезон в «Степном поле» короткий и зависит от погоды. Мечта Ирины Глинской – сделать его круглогодичным. Большинство проблем может закрыть строительство крытого манежа. С этим проектом она планирует участвовать в конкурсе грантов «Агротуризм».

Фото: пресс-служба правительства СО