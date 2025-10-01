Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор принял участие в торжественной церемонии, посвященной Международному дню пожилых людей.
Вячеслав Федорищев поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
2 октября в регионе без осадков, до +15°С
Национальные парки становятся пространством для осознания экологических ценностей.
Информация об экотропах Самарской области теперь на национальном туристическом портале
Здоровье, качество и продолжительность жизни зависят от самого человека.
Врач-кардиолог назвала 7 способов снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте
По широкому спектру профессий, от рабочих и инженерных до творческих.
В Самарскую область привлекают молодых специалистов из других регионов
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Информация об экотропах Самарской области теперь на национальном туристическом портале

1 октября 2025 18:02
105
Национальные парки становятся пространством для осознания экологических ценностей.

Заповедные территории – это природное богатство страны. Они дают людям возможность не просто любоваться видами, но и внести личный вклад в сохранение природы. Национальные парки становятся пространством для осознания экологических ценностей. Здесь путешественники могут изучать редкие виды растений, увидеть диких животных в естественной среде, любоваться природными ландшафтами.

Поддерживать баланс между комфортом туристов и сохранностью уникальных экосистем помогают национальные проекты «Туризм и гостеприимство» и «Экологическое благополучие».

Удобный экологический маршрут можно подобрать на сайте эко.путешествуем.рф. На сегодняшний день на национальном туристическом портале размещено 67 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 62 региона России, в том числе экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.

Экологические маршруты по заповеднику полностью проходят по особо охраняемой природной территории и позволяют туристам посетить природные достопримечательности, выбрав направление в зависимости от предпочтений и физической подготовки.

Они включают в себя посещение одних из самых популярных экологических маршрутов Самарской области – гору Стрельную и экологическую тропу «Храм природы».

Стрельная гора расположена близко к федеральной трассе, с нее открываются великолепные виды, а на пешеходной части маршрута расположено много достопримечательностей. Гостей ждет путешествие на вершину Жигулей, к реликтовым сосновым борам и волжским просторам.

Экологическая тропа «Храм природы» ведет к освященному Никольскому роднику в заповедном урочище Каменная Чаша. При входе на экологическую тропу установлена арка, символизирующая лучи солнца. Маршрут проходит по лесному массиву заповедника, поднимаясь по северному склону Жигулей через перевал Трудный и спускаясь затем по Каменному оврагу к источнику. Протяженность маршрута в одну сторону – 2 км, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

 

Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области

Теги: Самара

4
125
136
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
159
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
231
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
406
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1521
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
373
