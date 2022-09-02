Этнотуры по России с тревел-шоу «Национальность.ru»

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Новое российское тревел-шоу «Национальность.ru» создано, чтобы познакомить россиян с жителями собственной огромной, многонациональной страны. Где искать волжский гедонизм, как отличить эвена от эвенка, как правильно назвать жительницу Карачаево-Черкесии - черкеска или черкешенка, как признаться в любви на языки вепсов - об всем этом и многом другом можно узнать из выпусков проекта.

В России стартовал новый этап программы кешбэка, и жители страны с удвоенной силой ищут маршруты для путешествий. С начала пандемии интерес к внутреннему туризму значительно вырос, и сейчас определились критерии выбора тура – путешественники предпочитают этнотуризм. Россиянам стало важно не только увидеть красоты региона, но и познакомиться с культурой других народов, их традициями, кухней, укладом жизни.

Проект «Национальность.ru» восполняет пробел в знаниях - он посвящен народам, живущим на территории России. Известные блогеры-путешественники Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Александр Соколов отправляются в разные уголки страны, чтобы познакомиться с местными жителями и показать самобытность и уникальность того или иного этноса.

Выпуски программы – источник вдохновения на поездку в тот или иной регион. Благодаря им можно составить собственный путеводитель по этой местности, а затем поехать, сравнить впечатления и заодно избавиться от навязчивых стереотипов о регионах.

«Давно мечтала увидеть северную природу, посмотреть, как живет русский Север. И случайно наткнулась в сети на выпуск тревел-шоу «Национальность» про Карелию. Меня просто очаровала суровая природа этого края, эти простые душевные люди, захотелось самой попробовать знаменитую калитку и вкуснейшую уху, услышать кантеле, почувствовать на себе, каково это - жить на Севере. Обязательно отправлюсь в путешествие в Карелию и увижу все собственными глазами», – рассказала самарский тревел-блогер Регина Валеева.

В рамках проекта уже вышло несколько выпусков. Их героями стали ижоры и мордва, калмыки и татары, осетины и абазины, кабардинцы и черкесы, абхазы и ингуши, марийцы и чуваши. Узнать подробности и познакомиться с прошедшими выпусками можно на страницах проекта в социальных сетях: Одноклассники - https://ok.ru/group/61675090804821, ВК - https://vk.com/nationalityru.

Самарская область также может стать героем выпуска, наш регион может похвастаться тем, что здесь бок о бок живут представители 157 национальностей.

Всего в тревел-шоу «Национальность.ru» запланировано 50 больших выпусков и 250 коротких роликов. В каждом сюжете будут представлены традиции и культура десятков национальностей, проживающих на территории России.

Фото: соцсети