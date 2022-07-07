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Это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных  подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае.
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Этнопарк Дружбы народов принимает жителей и гостей Самарской области в новом формате

7 июля 2022 22:04
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Это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных  подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае.

Этнопарк  Дружбы народов – это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных  подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае. Парк расположен в живописном месте, на берегах озёр.

Для жителей и гостей Самарской области в этнопарке проводятся обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы. На территории  комплекса работает чайный домик, где можно купить чай и национальные пироги.

Этнопарк Дружбы Народов создан на территории жилого района «Волгарь» Куйбышевского района Самары по инициативе общественной организации «Союз народов Самарской области» под руководством и финансировании Хугаева Ростислава Ерастовича – почётного гражданина г.о. Самара, члена Общественной палаты Самарской области, члена Совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», Почётного строителя России.

В  национальных подворьях возведены дома и различные хозяйственные постройки, согласно традиционным занятиям народов: амбар, конюшня, мельница, пивоварня, кузница, пасека, колодцы, бани и др.

В каждом национальном доме выставлены национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта и народного творчества, отражающие особенности культуры народов, проживающих в Самарской области. Здесь можно познакомиться с историей родного края, историей страны, примерами трудовых и боевых подвигов многонационального народа России.

В летний период 2022 года сформирована специальная программа, в рамках которой стоимость билета составляет 300 рублей, дети до 6 лет и ветераны ВОВ – бесплатно, льготный билет – 200 рублей для детей от 7 до 14 лет, пенсионеров,  многодетных семей.

График работы:

вт, чт, сб – самостоятельное посещение, а также обзорные экскурсии по предварительной записи;

ср, пт, вс – самостоятельное посещение подворий (открыты 7-10 подворий, время пребывания в каждом подворье – 15 мин).

Парк работает в будние дни с 11.00 до 19.00,  в выходные с 11.00  до 20.00 .

Добраться до комплекса возможно на общественном транспорте (автобус №80 — маршрут автобуса от ЖД вокзала остановка «Поликлиника» до остановки «Парк дружбы народов»), на электропоезде (железнодорожный остановочный пункт «Парк дружбы народов»), на автомобиле (маршрут в «Волгаре» по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до «Парка дружбы народов»), сообщает пресс-служба департамента туризма СО.

Адрес парка:

г. Самара, Куйбышевский район, жилой район Волгарь, ул. А. Солженицына

+7 987 910-00-39 — запись на экскурсии

 

Фото:    пресс-служба департамента туризма СО

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