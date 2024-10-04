Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские музыкальные сервисы начали маркировать музыкантов-иноагентов
Российские музыкальные сервисы начали маркировать музыкантов-иноагентов
В Госдуме хотят ограничить вывоз красной икры с Чукотки и из Хабаровского края
В Госдуме хотят ограничить вывоз красной икры с Чукотки и из Хабаровского края
В Самаре снесут аварийный дом на улице Садовой
В Самаре снесут аварийный дом на улице Садовой
ЕС может вынудить Боснию и Герцеговину ввести визовый режим с Россией
ЕС может вынудить Боснию и Герцеговину ввести визовый режим с Россией
Рынок новых грузовиков в России падает шестой месяц подряд
Рынок новых грузовиков в России падает шестой месяц подряд
В Самаре горел заброшенный кинотеатр «Юность»
В Самаре горел заброшенный кинотеатр «Юность»
ЦБ: средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла до 18,71%
ЦБ: средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла до 18,71%
Суд обязал Фонд капремонта организовать ремонт в трех многоквартирных домах Сызрани
Суд обязал Фонд капремонта организовать ремонт в трех многоквартирных домах Сызрани
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.03
0.52
EUR 104.87
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГАИ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ЕС может вынудить Боснию и Герцеговину ввести визовый режим с Россией

4 октября 2024 21:24
130
ЕС может вынудить Боснию и Герцеговину ввести визовый режим с Россией

Евросоюз (ЕС) может вынудить Боснию и Герцеговину ввести визовый режим с Россией, Китаем, Турцией и рядом других стран за возможность вступить в объединение. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило издание The Montenegro Times.

Это условие было выдвинуто для получения 6 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза по программе «План роста» для стран, стремящихся к членству в ЕС.

Глава Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Герт Ян Купман высказался об этой инициативе, заявив, что «страны должны привести визовую политику в соответствие с политикой ЕС». Также он отметил, что страны региона выразили готовность проводить работу нал вопросами безопасности, миграции и контроля границ.

В издании отметили, что это условие в контексте финансовой поддержки приводится ЕС впервые, пишут "Известия". 

Ранее, 18 сентября, еврокомиссар Стелла Кириакидес заявила, что ЕС обсуждают меры по ужесточению процесса получения виз россиянами. Она добавила, что количество выданных виз российским гражданам уже упало примерно на 90%.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
568
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
576
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
501
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
844
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
2 октября 2024  10:43
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
835
Весь список