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Евросоюз (ЕС) может вынудить Боснию и Герцеговину ввести визовый режим с Россией, Китаем, Турцией и рядом других стран за возможность вступить в объединение. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило издание The Montenegro Times.

Это условие было выдвинуто для получения 6 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза по программе «План роста» для стран, стремящихся к членству в ЕС.

Глава Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Герт Ян Купман высказался об этой инициативе, заявив, что «страны должны привести визовую политику в соответствие с политикой ЕС». Также он отметил, что страны региона выразили готовность проводить работу нал вопросами безопасности, миграции и контроля границ.

В издании отметили, что это условие в контексте финансовой поддержки приводится ЕС впервые, пишут "Известия".

Ранее, 18 сентября, еврокомиссар Стелла Кириакидес заявила, что ЕС обсуждают меры по ужесточению процесса получения виз россиянами. Она добавила, что количество выданных виз российским гражданам уже упало примерно на 90%.