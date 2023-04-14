Двухэтажный туристический поезд отправится из Самары в Нижний Новгород в мае

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19 мая в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» из Самары в Нижний Новгород отправится двухэтажный поезд. Путешествие продлится три дня и две ночи.

Туристы познакомятся с Нижним Новгородом, который славится своей богатой историей и невероятными волжскими панорамами. За один день путешественники смогут прогуляться по территории Нижегородского Кремля – главной достопримечательности города, посетить Нижегородский государственный художественный музей, увидят старинную пешеходную улицу Большая Покровская и побывают на Стрелке – месте, где сливаются Волга и Ока.

Кроме стандартной туристической программы можно выбрать одну из двух расширенных программ. В рамках первой можно будет посетить старинный город русских мастеров Городец, в рамках второй – побывать на фабрике стеклянных елочных украшений, где в любое время года можно почувствовать атмосферу зимнего праздника.

Отдельная программа разработана для школьников – участников проекта «Вагон знаний».

В составе поезда – комфортабельные двухэтажные вагоны купе и СВ, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, а также розетками для зарядки гаджетов.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», а также по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8-800-201-74-22.