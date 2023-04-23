Через Самарскую область проследует новый регулярный поезд

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Для повышения доступности услуг железнодорожного транспорта холдинг ОАО «РЖД» и Куйбышевский филиал АО «ФПК» между Самарской областью и югом России назначили новый регулярный двухэтажный поезд № 357/358 сообщением Уфа – Самара — Имеретинский Курорт. В первый рейс состав отправится из Самары 27 мая, из Имеретинского Курорта 29 мая 2023 года.

Поезд курсирует по датам, отправляясь из Самары в 16:46 ч., со станции Имеретинский Курорт – в 18.51 ч. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Уфа, Абдулино, Сызрань-Город, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер и т.д.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны и вагон-ресторан. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

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