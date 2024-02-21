Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
В МТЛ Арене сыграны матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
В МТЛ Арене сыграны матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
Стали известны подробности ЧП в порту Самары, где погиб рабочий
Стали известны подробности ЧП в порту Самары, где погиб рабочий
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ
Самарский политех принял решение о повторном проведении заключительного тура олимпиады САММАТ
Самарский политех принял решение о повторном проведении заключительного тура олимпиады САММАТ
Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»
Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»
Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло
Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло
Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.35
-0.06
EUR 99.56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

21 февраля 2024 13:30
96
Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

Подведены итоги заявочной кампании четвертого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 213 жителей Самарской области решили попробовать свои силы в главном туристическом конкурсе страны и получить возможность заявить о себе, реализовать свой туристический проект, стать частью масштабного сообщества индустрии гостеприимства России.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на поддержку специалистов индустрии гостеприимства и неравнодушной молодежи, начинающей свой путь в туризме. Проект предоставляет возможности для раскрытия потенциала участников, их обучения, обмена опытом, прохождения программы наставничества от лидеров туриндустрии, а также продвижения туристических проектов среди работодателей отраслевых организаций.

«В четвертый раз проект «Мастера гостеприимства» пригласил жителей нашей страны и иностранных государств присоединиться к своему масштабному, дружному, неравнодушному сообществу. Проект продолжает пользоваться популярностью и подтверждает свою актуальность и значимость для отрасли – в новом сезоне им заинтересовались уже более 35 тысяч человек, а регистрация на молодежную и отраслевую профессиональную программы продолжается. Это говорит о том, что люди хотят развивать свою страну и ее территории, вдохновлять туристов на путешествия по нашей удивительной России. Среди зарегистрированных – участники из всех 89 регионов и 1284 населенных пунктов России, а также жители 13 иностранных государств. Уверен, что четвертый сезон проекта подарит мастерам яркие эмоции и новые площадки для развития, поможет найти единомышленников и партнеров. Желаю всем участникам успешного прохождения конкурсных испытаний. Все получится!» – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Жители Самарской области активно участвуют в проекте «Мастера гостеприимства» с 2019 года. Участниками первых трех сезонов стали 1201 житель региона, 18 человек стали финалистами и шестеро объявлены победителями главного туристического конкурса страны. В новом четвертом сезоне проекта свои силы решили попробовать 213 специалистов. Более 30 регионов России стали центрами гостеприимства, один из них – Самарская область, которая приняла в Самаре участников полуфинала первого сезона конкурса.

«В этом году мы охватили сотрудников практически всех направлений отрасли с совершенно разным возрастом и опытом. Получены заявки как от юных студентов, которые только начинают путь в туризме, так и от профессионалов, опыт работы которых насчитывает десятилетия. Все они могут получить денежные премии до 500 тысяч рублей или поддержку развития проекта от заказчика, найти наставника, пройти образовательные программы, получить персонального карьерного консультанта и другие возможности», – добавил руководитель проекта «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

В новом четвертом сезоне конкурса жители Самарской области пробуют свои силы в двух направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами, которые подходят под запрос заказчика. Регистрация была доступна совершеннолетним жителям России и иностранных государств.

Заказчиками номинаций выступают партнеры проекта «Мастера гостеприимства»: международный эногастрономический центр, Альянс Отель Менеджмент, туристический сервис RUSSPASS, Росзаповедцентр Минприроды России, университет SWISSAM, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, ООО «ДАТАЮНИВЕРС», Территории.рф, Мантера групп и другие компании и организации.

Чтобы стать победителем главного туристического конкурса страны, участникам предстоит пройти несколько этапов: дистанционный блок (февраль-март), очные полуфиналы (апрель-май) и финал конкурса (сентябрь) в разных городах России. В первом этапе мастера должны решить серию тестов (на проверку общих знаний, коммуникативных навыков и вербального интеллекта), а задания по направлениям: отраслевые кейсы для менеджеров индустрии и онлайн-презентация авторских проектов в сфере туризма. Самые успешные участники отправятся на очные события, где их ждет оценка профессиональных знаний и гибких навыков и личное знакомство с заказчиками. Завершится четвертый сезон масштабным финалом. Даты проведения очных этапов и регионы, где будут проходить мероприятия, организаторы озвучат в ближайшее время.

Отметим, что на сайте welcomecup.rsv.ru продолжается регистрация в другие программы проекта «Мастера гостеприимства»: до 12 марта молодые люди от 18 до 35 лет могут подать заявку на молодежное направление и получить возможность пройти стажировки в крупных компаниях или доработать с экспертами авторские проекты в сфере туризма, а 12 апреля 2024 года завершится регистрация на программу «МГ.Регионы&Бизнес», помогающая решать реальные задачи отрасли туризма в стране.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
593
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
387
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
387
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1536
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
814
Весь список