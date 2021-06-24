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АТОР: туристы начали массово аннулировать туры в Краснодарский край

24 июня 2021 19:14
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Спустя час после заявления властей о скором закрытии региона для непривитых.

Туристы начали аннулировать туры в Краснодарский край спустя час после заявления властей о скором закрытии региона для непривитых, передают "Известия"

«Меньше часа прошло после публикации сообщения, а аннуляции уже начались. Те, у кого заезды 1–2 августа, должны вакцинироваться в течение следующей недели. С учетом массированной кампании за вакцинацию, записаться на прививку в короткие сроки очень сложно. Это технически сложно сделать», — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с HCH.

Кроме того, Ломидзе заявила, что непонятно, будет ли касаться распоряжение туристов, отдыхающих самостоятельно.

Деньги за аннулированные туры будут возвращаться строго в соответствии с договором, дополнили в АТОР.

Майя Ломидзе сказала, что решение властей Краснодарского края с 1 августа принимать только вакцинированных туристов — просто убийственное для курортов и для всей туриндустрии России.

24 июня губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в гостиницы и пансионаты Краснодарского края с 1 июля отдыхающие должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации, с 1 августа обязательным станет наличие прививки от коронавируса.

 

Фото из открытых источников

Теги: аннулируют туры АТОР Краснодарский край туристы

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