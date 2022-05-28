47% россиян хотят провести летний отпуск в путешествиях по стране.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства. 22% опрошенных собираются отдыхать за границей, а каждый десятый – планирует отдых за городом или на даче. Почти половина респондентов – 49% – планируют провести летний отпуск на море, каждый четвертый в этом году отдал предпочтение кемпингу. 12% респондентов хотят отдохнуть в другом городе, а каждый десятый – в горах. Наибольшей популярностью среди россиян в этом году пользуются Сочи, Анапа и Геленджик. Среди зарубежных направлений – Турция, ОАЭ и Египет.