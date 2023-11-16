18 и 19 ноября на остановочном пункте «Волжская жемчужина» можно будет сфотографироваться в легендарном паровозе «Лебедянка»

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18 и 19 ноября по многочисленным просьбам туристических сообществ Самарской области на платформе «Волжская жемчужина» будет организована возможность сделать селфи с легендарным ретро-паровозом серии Л-4514. Во время демонстрации работы «Лебедянки» можно будет посетить кабину паровоза. Время проведения фотосессии с ретро-поездом с 15:35 до 15:55.

Кроме памятных фотографий с историческим составом, можно будет сфотографироваться на селфи-площадке «Волжская жемчужина» на фоне живописного русла реки Волга и Жигулевских гор.

Стать участником мероприятия можно, воспользовавшись пригородными электропоездами «Ласточка» и «Грушинский экспресс». К примеру, со станции Самара можно будет отправиться в путь на скором пригородном поезде «Ласточка» в 14:00 с прибытием на остановочный пункт «Волжская жемчужина» в 15:23. Уехать с остановочного пункта «Волжская жемчужина» можно электропоездами: №7348/7347 «Грушинский экспресс» в 16:50 (прибытие в Самару 18:23) и №7126/7125 «Ласточка» в 17:30 (прибытие в Самару 18:56). Время указано местное.

Напомним, кроме открытой селфи-площадки на территории остановочного пункта туристическим сообществом железнодорожников было разработано несколько экотроп для любителей волжских красот. Самый протяжённый маршрут (15 км) от остановочного пункта «Волжская Жемчужина» до платформы им. Валерия Грушина подойдёт для семейных прогулок, экотропа на 6 км с подъёмами и крутыми спусками – для подготовленных и по-настоящему выносливых спортсменов. Сориентироваться на местности помогут размещённые на каждом километре информационные указатели.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку на «Волжскую жемчужину». Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Учитывая погодные условия, убедительно просим вас одеться по погоде и взять с собой термосы с горячим чаем. Мероприятие состоится при любой погоде.