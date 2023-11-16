Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре водитель сбил подростка и уехал
В Самаре водитель сбил подростка и уехал
Первые ФАПы, возведенные в рамках опережающего финансирования, готовят к открытию
Первые ФАПы, возведенные в рамках опережающего финансирования, готовят к открытию
В Самарской области стартовала масштабная антикоррупционная операция
В Самарской области стартовала масштабная антикоррупционная операция
МИД: российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент
«Единая Россия» обеспечила в бюджете расходы на ключевые направления соцполитики и экономики
«Единая Россия» обеспечила в бюджете расходы на ключевые направления соцполитики и экономики
Самарских предпринимателей приглашают принять участие в торговом форуме в Архангельске
Самарских предпринимателей приглашают принять участие в торговом форуме в Архангельске
Microsoft представила свои первые процессоры
Microsoft представила свои первые процессоры
Абонементы на второй круг МИР РПЛ 2023/24 – в продаже
Абонементы на второй круг МИР РПЛ 2023/24 – в продаже
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.46
-1.8
EUR 97.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

18 и 19 ноября на остановочном пункте «Волжская жемчужина» можно будет сфотографироваться в легендарном паровозе «Лебедянка»

16 ноября 2023 10:36
137
18 и 19 ноября на остановочном пункте «Волжская жемчужина» можно будет сфотографироваться в легендарном паровозе «Лебедянка»

18 и 19 ноября по многочисленным просьбам туристических сообществ Самарской области на платформе «Волжская жемчужина» будет организована возможность сделать селфи с легендарным ретро-паровозом серии Л-4514. Во время демонстрации работы «Лебедянки» можно будет посетить кабину паровоза. Время проведения фотосессии с ретро-поездом с 15:35 до 15:55.

Кроме памятных фотографий с историческим составом, можно будет сфотографироваться на селфи-площадке «Волжская жемчужина» на фоне живописного русла реки Волга и Жигулевских гор.

Стать участником мероприятия можно, воспользовавшись пригородными электропоездами «Ласточка» и «Грушинский экспресс». К примеру, со станции Самара можно будет отправиться в путь на скором пригородном поезде «Ласточка» в 14:00 с прибытием на остановочный пункт «Волжская жемчужина» в 15:23. Уехать с остановочного пункта «Волжская жемчужина» можно электропоездами: №7348/7347 «Грушинский экспресс» в 16:50 (прибытие в Самару 18:23) и №7126/7125 «Ласточка» в 17:30 (прибытие в Самару 18:56). Время указано местное.

  Напомним, кроме открытой селфи-площадки на территории остановочного пункта туристическим сообществом железнодорожников было разработано несколько экотроп для любителей волжских красот.  Самый протяжённый маршрут (15 км) от остановочного пункта «Волжская Жемчужина» до платформы им. Валерия Грушина подойдёт для семейных прогулок, экотропа на 6 км с подъёмами и крутыми спусками – для подготовленных и по-настоящему выносливых спортсменов. Сориентироваться на местности помогут размещённые на каждом километре информационные указатели.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку на «Волжскую жемчужину». Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Учитывая погодные условия, убедительно просим вас одеться по погоде и взять с собой термосы с горячим чаем. Мероприятие состоится при любой погоде.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
713
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
428
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
15 ноября 2023  11:16
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
317
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
14 ноября 2023  16:02
Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь
609
Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение.
14 ноября 2023  15:37
Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении
544
Весь список