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Жители Самары стали ездить на такси в 9 раз чаще, чем до пандемии

22 июля 2021 10:15
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Жители Самары стали ездить на такси в 9 раз чаще, чем до пандемии

Пандемия COVID-19 и вызванное ей стремление части людей избегать общественного транспорта привело к росту безналичных расходов на такси. Таковы результаты анализа трансакций клиентов банка «Открытие», который провел банк совместно с СК «Росгосстрах Жизнь». В январе-мае 2021 года клиенты «Открытия» ездили и расплачивались картой за такси почти в четыре раза чаще, чем в январе-мае 2019 года, за год до появления коронавируса и введения ограничений, и потратили на это в 3,6 раза больше.

Рост количества поездок и объема расходов зафиксирован и относительно января-мая 2020 года — в 1,8 раза и в 2,1 раза соответственно. Как известно, с апреля 2020 года в России начали действовать противоэпидемические ограничения. При этом в некоторых крупных городах рост расходов на такси в январе-мае 2021 года относительно первого полугодия 2019-го отмечался даже при снижении среднего чека поездки — то есть, люди начали активнее и чаще ездить на меньшие расстояния.  

Востребованность такси росла во всех исследованных городах. В частности, средний чек на поездку в такси в Москве остался на уровне января-мая 2019 года, при этом количество поездок выросло в 3,9 раза. В результате за пять месяцев этого года россияне в столице потратили на такси в 3,8 раза больше, чем в январе-мае 2019 года.

Жители Самары в январе-мае ездили на такси в 9 раз чаще, чем двумя годами ранее, при снижении среднего чека на 37%. В целом они потратили на такси в 5,2 раза больше, чем в январе-мае 2019 года.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: городской транспорт такси

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