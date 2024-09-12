Жители Самарской области стали больше ездить на «Ласточках»

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Пассажирские перевозки «Ласточками» между Самарой и Тольятти выросли на 6,4% за 8 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Как сообщает Куйбышевская Железная дорога, с января по август (включительно) 2024 года Ласточки перевезли между Самарой и Тольятти почти 800 тыс. пассажиров. Для сравнения — это почти на 200 тысяч больше, чем все население Тольятти.

Востребованность направления продиктовала решение назначить между Самарой и Тольятти с 23 августа 2024 года сдвоенные составы скорого поезда «Ласточка». Как рассказывал OBOZ.INFO, число вагонов на поезде «Ласточка» увеличили с пяти до 10.

«А в период пиковых перевозок (по пятницам) организовали курсирование дополнительной «Ласточки» по маршруту Жигулевское Море – Средневолжская», — сообщают железнодорожники.