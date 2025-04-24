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Владельцы разбитых в ДТП машин смогут оценить их перед продажей

24 апреля 2025 22:04
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Владельцы разбитых в ДТП машин смогут оценить их перед продажей

Владельцы поврежденных в ДТП машин получили возможность оценить стоимость такого автомобиля перед продажей. Об этом 24 апреля сообщили «Известиям» в компании Migtorg (онлайн-площадка аукционов по продаже авто). Прежде такая услуга была доступна только для продавцов-юрлиц.

Агрегаторы по поиску автомобилей не оценивают битые транспортные средства. Из-за этого нередко покупатели таких машин назначают за них суммы, которые гораздо ниже реальной стоимости поврежденного авто. Площадка предлагает решение проблемы, предоставляя автомобилистам возможность продать свою машину после ДТП по адекватной цене с максимальной выгодой, отметили в компании.

По словам генерального директора проекта Migtorg Александра Короткова, при продаже битых машин их владельцы нередко сталкиваются с мошенниками и недобросовестными покупателями, которые пытаются необоснованно сбить цену.

«При первоначальной стоимости в 4 млн рублей мошенники могут снизить цену почти вдвое, используя давление на продавца. Наша платформа защищает людей от таких ситуаций, обеспечивая прозрачность сделок», — подчеркнул он.

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