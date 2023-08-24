В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Алексея Толстого

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В связи с проведением работ по перевооружению инженерных коммуникаций с 05:00 25 августа 2023 года до 05:00 28 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Алексея Толстого на участке от улицы Пионерской до улицы Комсомольской.

В связи с этим в указанный период автобусы маршрутов №№ 5д, 11, 24, 37, 47, 48д, 61, 80 будут следовать по скорректированным схемам. Обращаем внимание, что в период ограничения движения троллейбусный маршрут № 6 «Губернский рынок – ул. Грозненская» будет следовать по укороченной схеме до площади Революции.

С временными схемами организации дорожного движения, включая движение общественного транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары