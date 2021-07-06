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В Самаре временно ограничат движение транспорта

6 июля 2021 14:24
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В связи с проведением спортивных мероприятий Самарской области по велоспорту.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных мероприятий Самарской области по велоспорту на территории городского округа Самара с 08:00 до 16:00 8 июля, 11 июля, 18 – 20 июля, 1 – 2 августа и 5 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

     - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

        - по Проезду № 2;

        - по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 8 июля, 11 июля, 18 – 20 июля, 1 – 2 августа и 5 сентября 2021 года работа общественного транспорта, проходящего в зоне ограничения движения – автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организована по скорректированным схемам.

Подробнее с временными схемами ограничения движения и трасс следования общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   pixabay

Теги: велоспорт ограничение движения Самара

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