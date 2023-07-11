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В Самаре временно изменили два популярных автобусных маршрута

11 июля 2023 13:21
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В Самаре временно изменили два популярных автобусных маршрута

В Самаре внесли коррективы в работу общественного транспорта. Речь идет об автобусах, которые ездят в центре города.

— По улице Льва Толстого на участке от Арцыбушевской до улицы Братьев Коростелевых ведут дорожные работы. В связи с этим автобусы № 5 и 37 ездят в объезд по улицам Льва Толстого, Буянова, Красноармейской, Ленинской, далее — по маршруту в направлении площади Революции. В направлении Железнодорожного вокзала — Ленинская, Красноармейская, Арцыбушевская, далее — по маршруту, — сообщили в компании-перевозчике «СамараАвтоГаз», пишет 63.ру.

Срок, на который изменили маршруты автобусов, судя по комментарию перевозчика, пока не понятен.

Теги: Городской транспорт

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