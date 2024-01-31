В Самаре студенты-проводники со всей страны обсудят задачи на 2024 год

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С 1 по 2 февраля 2024 года на Всероссийском совещании руководителей направлений студенческих отрядов проводников региональных отделений молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в Самаре соберутся представители из более чем 40 регионов страны. Слет пройдет в Молодежном центре Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

В рамках совещания будет организованна панельная дискуссия с представителями АО «ФПК», руководителями органов исполнительной власти и руководителями МООО «РСО». Также на мероприятии состоится подведение итогов зимних пассажирских перевозок 2023-2024 года, обсудят вопросы по организации текущей деятельности студенческих отрядов проводников МООО «РСО», а также работы сводного студенческого отряда проводников, сформированного для обслуживания пассажиров – участников Всемирного фестиваля молодежи и др. Итогом двухдневной работы станет план совместных действий.

«Уже второй год Самара встречает гостей со всей страны на Всероссийском совещании руководителей направления студенческих отрядов проводников. В рамках встречи рассмотрим важные аспекты трудоустройства проводников через студенческие отряды. Это действительно, значимое и массовое направление. Только в 2023 году 8 869 человек отработали в составе Всероссийского студенческого отряда проводников студентов по всей России от АО «ФПК», АО ТК «Гранд сервис экспресс», ООО «Напитки Транс Сервис». Самарское региональное отделение РСО в 2023 году трудоустроило 470 студентов проводников на период летних и зимних пассажирских перевозок. Работа в студенческих отрядах - это первый трудовой опыт, первая заработная плата, друзья и путешествия», —прокомментировала руководитель студенческих отрядов Самарской области Анна Труханова.